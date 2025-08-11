DALMACIJA DANAS NA LICU MJESTA Vatrena stihija kod Jesenica obuzdana: Kuće spašene, vatrogasci u pripravnosti

U noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.

NAJNOVIJE

14:40 - Požar koji je rano jutros izbio iznad Jesenica i Sumpetra, istočno od Splita, stavljen je pod kontrolu, no vatrogasci će cijeli dan i noć provesti na terenu kako bi sanirali požarište i spriječili njegovo ponovno širenje, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Slavko Tucaković.

13:45 - Jadranska magistrala je djelomično otvorena.

- Obavještavamo vozače da je od 13,45 sati D8 djelomično otvorena i to u smjeru iz Splita prema Omišu.

Vozači iz smjera Omiša još uvijek se preusmjeravaju preko Tugara - izvijestila je policija.

13:40 - Ponovno se oglasila splitska policija.

- Zatvaranje dijela ceste D8 od Mutograsa do Omiša dodatno je utjecalo na ionako složenu prometnu situaciju na području Splita i okolice radi čega pozivamo vozače na dodatno strpljenje i pojačan oprez.

Vozače koji putuju u Omiš policijski službenici još uvijek usmjeravaju preko Žrnovnice, a vozači koji idu u Podstranu i stanovnici Podstrane propuštaju se cestom D8 do svojeg odredišta i svojih domova. Policijski službenici su još uvijek na punktu kod Stobreča i ostat će na terenu dok cesta D8 u cijelosti ne bude otvorena za promet.

Podsjećamo da se vozači iz Omiša preusmjeravaju na cestu preko Tugara.

Čim to bude moguće i kada se za to stvore uvjeti na terenu otvorit ćemo cestu D8 u punom profilu kako bi se stanje u prometu što prije normaliziralo - izvijestili su.

13:35 - Zgarište sada izgleda poput pustoši, no zahvaljujući nevjerojatnim naporima 147 vatrogasaca, 50 vatrogasnih vozila i zračnih snaga, požar je stavljen pod kontrolu.

11:35 - Ovo su najnovije informacije s požarišta.

11:30 - Vatrena stihija nad Jesenicama prisilila šest ljudi da bježe iz svojih domova!

11:00 - Zbog požara koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak izbio na području Jesenica, stanovnici šire okolice su ostali bez opskrbe električnom energijom.

10:30 - Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, rekao nam je najnovije informacije o požaru koji je izbio u u noći s nedjelje na ponedjeljak te istaknuo hrabrost i predanost vatrogasaca u gašenju požara i zaštiti domova.

10:25 - Karlo Pilko, splitski SDP-ovac je poslao znakovitu poruku na društvenim mrežama i osvrnuo se na posljednje događaja s utakmice Hajduka gdje je Torcida ponovno skandirala "za dom spremni".

09:50 - Fotografije i videozapisi s mjesta požara jasno pokazuju koliko je vatra bila blizu kuća i trgovina, stvarajući veliku opasnost za mještane i njihovu imovinu.

09:40 - Zbog požara između Krila Jesenice i Dugog rata navedena autobusna linija privremeno ne prometuje do Omiša već do/iz Mutograsa - izvijestio je Promet Split tijekom jutra.

09:00 - Plamen je gorio na udaljenosti manjoj od 20 metara od obiteljskih kuća.

08:50 - Kakva je trenutno situacija na požarištu?

- Od početka intervencije bili smo angažirani na obrani objekata. Trenutno stanje je puno bolje. Požar je aktivan na zapadnoj i sjeverozapadnoj strani gdje aktivno rade vatrogasci i zračne snage. Očekujemo dolazak još po jednog zrakoplova CL-415 i Airtractor - istaknuo je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.

08:42 - Plamen je gorio na udaljenosti manjoj od 20 metara od parkiranih automobila i kuća.

8:35 - Nekoliko je osoba evakuirano!

8:30 - Videoprijenos uživo s požarišta.

08: 15 - Naši reporteri s terena poslali su nove fotografije požarišta, koje prikazuju dim i plamen nadomak prometnice. Situacija se i dalje prati, a očekuje se dodatno angažiranje vatrogasnih snaga ukoliko se vatra ne stavi pod kontrolu.

08:10 - Fotografija je snimljena s Trstenika.

08:00 - Vatrena stihija snimljena sa Šina prema Podstrani.

07:55 - Fotografije su snimljene iz Gornje Podstrane.

07:30 - Splitska policija objavila rutu kojom se prometuje dok je zatvorena D8.

07:15 - Ovo su fotografije snimljene oko 3 sata u noći.

- Do Krila je došlo do kuća. U zadnji tren vatrogasci stali i gasili - javlja nam čitateljica.

Ovo je situacija na požaru snimljena oko 3 sata iza ponoći, dakle pola sata nakon dojave.

RANIJE OBJAVLJENO:

U ranim jutarnjim satima oglasio se i Županijski vatrogasni centar. Na terenu 133 vatrogasca, 44 vozila. Požar je aktivan i brane se objekti!

Zatvorena cesta

- Obavještavamo građane da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu rade preusmjeravanje prometa i potpora su vatrogascima.

Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu - izvijestili su iz splitske policije.

Fotografije s požarišta objavila je i supruga bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, Marijana Puljak.

- Požar od Sumpetra, širi se prema Krilu Jesenice i gore prema starom selu! Držite se ljudi! - napisala je saborska zastupnica Marijana Puljak na Facebooku.

U gašenju pomaže i kanader.