Vatra im je gorjela na svega nekoliko metara od kuća! Pogledajte dramatične prizore

U noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.
DALMACIJA DANAS NA LICU MJESTA Vatrogasci se po nesnosnim vrućinama herojski bore: Vatrena stihija i dalje prijeti!
Ovako je u noći izgledala situacija: Buktinja guta sve pred sobom, prizori su apokaliptični!
U tijeku je gašenje.
Zapovjednik Kovačević o situaciji na požarištu: "Od početka intervencije bili smo angažirani na obrani objekata. Trenutno stanje..."
Požar je bio na samo nekoliko metara od kuća i parkiranih automobila, prijeteći da uništi sve pred sobom.
FOTO I VIDEO Buktinja prijeti, očekuje se dolazak četvrtog kanadera; nekoliko osoba evakuirano
Plamen je gorio na udaljenosti manjoj od 20 metara od domaćinstava, a prizori s terena bili su iznimno dramatični.
Vatrogasci su cijelu noć neumorno radili na gašenju i zaštiti imovine, boreći se s vatrenom stihijom u teškim uvjetima
Pogledajte kako kanader 'baca' vodu na požarište.