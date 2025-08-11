Vatra im je gorjela na svega nekoliko metara od kuća! Pogledajte dramatične prizore

U noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.

U tijeku je gašenje.

Požar je bio na samo nekoliko metara od kuća i parkiranih automobila, prijeteći da uništi sve pred sobom.

Plamen je gorio na udaljenosti manjoj od 20 metara od domaćinstava, a prizori s terena bili su iznimno dramatični.

Vatrogasci su cijelu noć neumorno radili na gašenju i zaštiti imovine, boreći se s vatrenom stihijom u teškim uvjetima

Pogledajte kako kanader 'baca' vodu na požarište.