Hrvat otkrio koliko zaradi vožnjom taksija: "Tijekom ljeta spremiš sa strane više od 15.000 eura"

Priče o brzoj zaradi u vožnji za Uber i Bolt posljednjih godina sve češće kruže među mladima koji razmišljaju o promjeni posla ili dodatnoj zaradi. No rasprava pokrenuta na Redditu pokazala je da iza priča o “lako zarađenih 250 eura dnevno” stoji mnogo složenija računica, piše Večernji.

Jedan korisnik opisao je situaciju svog prijatelja kojemu je poznanik, navodno zaposlen kao vozač za Uber i Bolt, ispričao kako se u tom poslu može zaraditi ozbiljan novac. “Uvjerava ga da je tu prava lova”, napisao je autor objave, dodajući da vozač navodno radi i po 12 sati dnevno te “nabere 250 eura svaki dan, ako ne i više”. Prema toj ideji, dvojica prijatelja trebala bi zajednički kupiti “neki bolji auto”, nakon čega bi jedan vozio dnevnu, a drugi noćnu smjenu, praktički bez prestanka. Autor objave priznao je da mu cijela priča “djeluje mutno”, ali nije želio prijatelju nametati mišljenje pa je iskustva odlučio potražiti među drugim korisnicima.

Odgovori koji su uslijedili bili su uglavnom oprezni, a brojni komentatori upozorili su da se u takvim pričama često miješaju promet i stvarna zarada. Nekoliko korisnika navelo je kako vozači često govore koliko “okrenu” tijekom dana, ali ne i koliko im nakon svih troškova zaista ostane. “Ljudi pričaju o bruto prometu kao da je to čista zarada”, napisao je jedan komentator. Drugi je dodao kako se iz dnevnog prometa moraju odbiti gorivo, provizija Uberu ili Boltu, servis automobila, gume, osiguranje i doprinosi. “Kad sve zbrojiš, nije ni blizu onoga kako zvuči u priči”, zaključio je.

Više korisnika upozorilo je i na iscrpljujući tempo rada. “Može se zaraditi, ali nema života”, napisao je jedan od sudionika rasprave, dok je drugi ustvrdio da vozači koji rade po 10 ili 12 sati dnevno “žive u autu”. Jedan korisnik opisao je posao kao “dobru opciju privremeno ili za dodatnu zaradu”, ali ne i kao dugoročno održivo rješenje. Posebno skeptični komentatori bili su prema ideji da dvojica ljudi koriste isti automobil gotovo 24 sata dnevno. “Auto će vam biti mrtav za dvije godine”, napisao je jedan korisnik, upozoravajući na ubrzanu amortizaciju vozila. Drugi je dodao da se u takvom režimu “servisi i kvarovi samo nižu”, a da mnogi vozači podcjenjuju koliko automobil zapravo gubi na vrijednosti.

Dio sudionika rasprave ipak tvrdi da se pristojna zarada može ostvariti, ali pod određenim uvjetima. Jedan korisnik naveo je da je moguće dobro zaraditi tijekom turističke sezone, vikendima ili noćnim smjenama, osobito u većim gradovima. "Pa u Splitu ljeti možeš zaraditi oko 250 eura za 10 sati rada, govorimo o udarnim ljetnim mjesecima, otprilike dva do tri mjeseca sezone. Od šestog do jedanaestog mjeseca dnevnica ti, za osam sati rada, uglavnom neće pasti ispod 130 eura čiste zarade. Vozio sam četiri godine. Međutim, posao je depresivan i s vremenom dosadi, a auto se strašno troši. Zagreb je druga priča. Veći je grad pa se i zimi može dobro zaraditi, dok u Splitu od prvog do petog mjeseca praktički radiš za ništa. U Splitu tijekom sezone, ako radiš svaki dan po 10 sati, bez problema možeš tijekom ljeta spremiti više od 15 tisuća eura sa strane, ali to znači raditi četiri do pet mjeseci bez slobodnog dana", piše komentator.

Međutim, nekoliko komentatora upozorilo je autora objave da njegov prijatelj ne bi smio olako dati otkaz niti ulagati kompletnu ušteđevinu u automobil bez detaljne računice. “Neka prvo proba par mjeseci uz postojeći posao”, savjetovao je jedan korisnik. Drugi je bio još izravniji: “Najgora stvar je dati otkaz zbog priče ‘frenda od frenda’.”