Close Menu

Srbin pokušao ući u Hrvatsku noseći majicu s velikosrpskim obilježjima, dobio kaznu od 2.000 eura

Nakon provedenog postupka, sud je donio pravomoćnu presudu kojom je muškarac proglašen krivim

Policijski službenici Postaje granične policije Metković dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim državljaninom Republike Srbije zbog počinjenog prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Naime, muškarac je 10. svibnja u večernjim satima pristupio graničnoj kontroli na MCGP Nova Sela kao suvozač u osobnom vozilu. Tijekom postupka granične kontrole i uzimanja biometrijskih podataka, policijski službenici su uočili da osoba na sebi nosi majicu s natpisima i simbolima kojima se veličaju velikosrpske ideje. Navedenim ponašanjem ostvarena su obilježja iz čl. 5 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir.

Predmetna majica je uz potvrdu oduzeta, a 32-godišnjak je uhićen i uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Metkoviću.

Nakon provedenog postupka, sud je donio pravomoćnu presudu kojom je muškarac proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000 eura.

Nadalje, policijski službenici Postaje granične policije Metković proveli su postupak sukladno Zakonu o strancima, kojim je donijeto Rješenje o protjerivanju iz Europskog gospodarskog prostora (EGP) uz zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od dvije godine. Osobi je, nakon pravomoćnosti sudske presude, odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
5
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0