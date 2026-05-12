Srbin pokušao ući u Hrvatsku noseći majicu s velikosrpskim obilježjima, dobio kaznu od 2.000 eura

Policijski službenici Postaje granične policije Metković dovršili su kriminalističko istraživanje nad 32-godišnjim državljaninom Republike Srbije zbog počinjenog prekršaja iz čl. 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Naime, muškarac je 10. svibnja u večernjim satima pristupio graničnoj kontroli na MCGP Nova Sela kao suvozač u osobnom vozilu. Tijekom postupka granične kontrole i uzimanja biometrijskih podataka, policijski službenici su uočili da osoba na sebi nosi majicu s natpisima i simbolima kojima se veličaju velikosrpske ideje. Navedenim ponašanjem ostvarena su obilježja iz čl. 5 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir.

Predmetna majica je uz potvrdu oduzeta, a 32-godišnjak je uhićen i uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Metkoviću.

Nakon provedenog postupka, sud je donio pravomoćnu presudu kojom je muškarac proglašen krivim te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000 eura.

Nadalje, policijski službenici Postaje granične policije Metković proveli su postupak sukladno Zakonu o strancima, kojim je donijeto Rješenje o protjerivanju iz Europskog gospodarskog prostora (EGP) uz zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od dvije godine. Osobi je, nakon pravomoćnosti sudske presude, odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku.