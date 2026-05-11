Mateša tvrdi da HOO vodi volonterski, a otkriva se nešto drugo: Nekretnine prebačene na suprugu, tu su i nadzorni odbori

Index je provjerio imovinu Zlatka Mateše, bivšeg premijera i dugogodišnjeg predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, koristeći javno dostupne podatke iz zemljišnih knjiga, sudskog registra i financijskih izvješća.

Mateša nema nekretnina na svoje ime

Prema tim podacima, Mateša danas nema nijednu nekretninu upisanu na svoje ime, iako je obitelj Mateša posljednjih godina stekla vrijednu imovinu u Zagrebu i Splitu.

Mateša je ranije imao stan od 99,70 četvornih metara u zagrebačkoj Gornjoj Dubravi, ali ga je u travnju 2025. darovao supruzi Blanki Mateši. Bračni par je u srpnju 2024. kupio i obiteljsku kuću u istom dijelu Zagreba za 460 tisuća eura, a nakon sporazuma o diobi bračne stečevine vlasništvo je upisano na Blanku Matešu. Index navodi da je Blanka Mateša tijekom 2024. kupila i stan u novogradnji u istočnom dijelu Splita, površine 55 četvornih metara, vrijedan 210 tisuća eura prema kupoprodajnom ugovoru. Od ranije posjeduje i nekretnine na Braču.

Prihodi iz nadzornih odbora i kredit u OTP banci

Iako je u mirovini, Mateša je član dva nadzorna odbora. Predsjednik je Nadzornog odbora Croatia Airlinesa, gdje je za 2024. primio 4.633 eura bruto naknade, te član Nadzornog odbora OTP banke, gdje mu mjesečna bruto naknada iznosi oko 2.400 eura. U istoj banci Blanka Mateša ima kredit od 320 tisuća eura upisan na kući u Gornjoj Dubravi.

Mateša ima vlasničke udjele u više privatnih tvrtki, među njima 20 posto u tvrtki Začretje nekretnine, 5,32 posto u tvrtki Inkop iz Poznanovca te 49 posto u tvrtki Euroconsultants. Osim toga, prodekan je i suosnivač Zagrebačke škole ekonomije i managementa, gdje predaje kolegije iz područja strateškog menadžmenta. Prema pisanju Indexa, Mateša na svoje ime nema nekretnina, ali su supruga i obitelj posljednjih godina povezani s kupnjom vrijednih nekretnina u Zagrebu i Splitu. Njegovi prihodi dolaze iz nadzornih odbora, mogućih mirovinskih prava, vlasničkih udjela u tvrtkama te angažmana na ZSEM-u.