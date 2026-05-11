U utorak nagli prodor hladnog zraka, bit će snijega u planinama. Loša vijest za kraj tjedna

Nedjelja je u cijeloj zemlji bila topao dan, a u unutrašnjosti i vrlo topao s najvišim dnevnim temperaturama koje su ponegdje dosezale čak 28 stupnjeva. U popodnevnim satima na Jadranu je uslijedilo postupno naoblačenje, a navečer je uglavnom u srednjoj Dalmaciji mjestimice bilo kiše.

U kasnim večernjim satima nad srednjodalmatinskim akvatorijem razvili su se grmljavinski oblaci s jačom oborinom, pa je mjestimice bilo i obilnijih pljuskova, lokalno praćenih grmljavinom.

Kako smo ranije objavili, u Dalmaciji je zavladala proljetna suša pa su aktualne oborine više nego dobrodošle. Dobra je vijest da će novi tjedan donijeti povremenu kišu koja će poboljšati oborinsku statistiku, odnosno hidrološku situaciju.

U utorak će zahladiti na kontinentu, a popodne će u planinama Gorskog kotara i Like biti snijega. Zahlađenje će navečer zahvatiti i Dalmaciju pa će naglo zahladiti uz buru, a na Dinari će biti i snijega. Ipak radi se o kratkotrajnom zahlađenju jer će u srijedu popodne temperature dosezati 20 stupnjeva.

Ipak, nova ciklona i nove oborine stižu već u petak. Općenito se može reći da sljedećih desetak dana slijedi promjenjivo vrijeme, bit će i sunčanih i kišnih razdoblja, a temperature zraka će biti načelno niže od prosjeka za dio godine. Za razliku od nekoliko primjera u bližoj povijesti, preuranjene vrućine nisu na vidiku barem desetak dana.

Ponedjeljak će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Kiša će biti neravnomjerno raspoređena. Dok bi se na jugu moglo zadržati suho. lokalno će u Dalmatinskoj zagori pasti preko 30 litara po kvadratnom metru. Puhat će umjereno do jako jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 11 do 16°C, a najviše dnevne od 17 do 23°C.

U utorak će se preko područja Hrvatske premještati frontalno sustav. Dan će biti promjenjiv s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine. U planinama Like i Gorskog kotara bit će snijega u drugom dijelu dana. Veći dio dana puhat će jugo i lebić. Sredinom dana podno Velebita zapuhat će jaka do olujna bura, na moru ponegdje tramontana, širit će se popodne i navečer na cijeli Jadran. Ujutro još toplo, popodne postupano hladnije sa sjeverozapada. Navečer stabilno i osjetno hladnije, a bura će pojačavati osjet hladnoće. Najviše dnevne temperature na sjeveru Dalmacije u laganom padu, na jugu u porastu.

U srijedu djelomično sunčano i suho. Bura će puhati još u noći, danju će stati i okrenuti na zapadne smjerove. Jutro vrlo hladno za dio godine, čak uz obalu minimalne temperature mogu biti jednoznamenkaste. U rano jutro i nekim kotlinama Dalmatinske zagore moguće je slab mraz, osobito pri tlu. Najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.

U četvrtak djelomično sunčani i suho. Vjetar slab. Jutro će biti prohladno, ali nešto manje izraženo nego u srijedu. Najviše dnevne temperature od 17 do 22°C.

U petak novo naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno može biti obilnijih oborina. Zapuhat će umjereno do jako jugo, navečer u okretanju na buru i tramontanu. Jutarnje temperature u porastu, danju većinom od 15 do 20°C.

Promjenjivo će vjerojatno biti u prvom dijelu subote. Zapuhat će slaba do umjerena bura i bit će neznatno svježije u odnosu na petak.

Prema sadašnjim prognostičkim materijalima, u nedjelju će biti sunčano uz slabu do umjerenu buru. Jutra i dalje svježa, ali će danju biti značajno toplije nego prethodnih dana.