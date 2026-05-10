TEŠKA NESREĆA NA A1 Jedna osoba helikopterom prevezena u Split, kolona duga tri kilometra!

Na autocesti A1 kod odmorišta Krka danas je došlo do prometne nesreće u kojoj su se sudarila dva osobna vozila.

Dojava o nesreći zaprimljena je u 11:01 sati. Prema prvim informacijama, ozlijeđene su dvije osobe. Jedna je vozilom hitne pomoći prevezena u šibensku bolnicu, dok je druga Hitnom helikopterskom službom prevezena u Split.

Težina ozljeda zasad nije poznata.

Zbog prometne nesreće promet na autocesti A1 trenutačno je u prekidu između čvorova Skradin i Šibenik u smjeru Dubrovnika, izvijestio je HAK. Kolona je duga oko tri kilometra.

Vozila se isključuju na čvoru Skradin, a obilazak je državnim cestama DC56 i DC33. Prema naplatnim postajama Skradin stvorila se kolona duga oko dva kilometra.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, strpljenje i poštivanje uputa policije i službi na terenu.