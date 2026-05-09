Dok su svi gledali derbi, mi smo u Trogiru vidjeli pravi nogomet: Imotski pregazio Slaven i poslao poruku Hajduku

Lipo subotnje popodne u Trogiru. Dok je većina bila prikovana uz TV ekrane gledajući onaj nekakav spori, razočaravajući derbi Dinama i Hajduka u Maksimiru, mi smo odlučili protegnuti noge trogirskom rivom.

I nismo falili. Put nas je nanio do legendarne Batarije, stadiona između dvije kule, gdje su snage odmjerili domaći HNK Slaven Trogir i lider prvenstva NK Imotski. Pred stotinjak gledatelja, uz jaku logistiku gostiju predvođenu gradonačelnikom Lukom Kolovratom, vidjeli smo nogometni spektakl koji je, ruku na srce, u trenucima bio kvalitetniji i oku ugodniji od onoga što nam je nudio Maksimir.

Imotska "tika-taka" na umjetnoj travi

Momčad Jurice Bajića prošetala se Trogirom kao posljednja ekipa romantičara baluna. Od prve minute vidjela se disciplina, brzi protok lopte i jasna ideja. Već u prvom poluvremenu Imotski je riješio pitanje pobjednika. Ivan Mihalj bio je neumoljiv u 18. i 37. minuti, dok je točku na "i" iz kaznenog udarca u sudačkoj nadoknadi stavio Roko Đuzel za konačnih 3:0.

Gosti su dominirali, nizali šanse, a njihova igra "od noge do noge" bila je čisti užitak za gledanje. Posebno nas je dojmio Dragan Lovrić na poziciji zadnjeg igrača. Iskustvo iz Rumunjske, Armenije i Ukrajine, pa sve do Catanije, vidi se u svakom pokretu. Dominirao je terenom, čvrst i elegantan, neodoljivo podsjećajući na legendarnog Iku Buljana.

Bajić: "Hajduk bi trebao više pratiti ovaj rang"

Nakon utakmice trener Imotskog Jurica Bajić nije skrivao zadovoljstvo, ali je poslao i poruku struci na Poljudu:

"Nastojimo ubrzati igru jer bez brzine nema zadovoljstva ni igračima ni publici. U Dalmaciji ima enormno puno igrača za Hajduka, samo ih treba ‘ubrati’ na vrijeme i istrpiti. Imamo par momaka, poput Đuzela, koji je zabio penal, koji su itekako interesantni. Cijela Europa igra s mladićima od 17-18 godina, a mi se ovdje još uvijek bojimo gurnuti ih u vatru", kazao nam je Bajić, dodavši kako ih još samo jedna pobjeda dijeli od naslova i teških kvalifikacija za viši rang.

Dvostruki strijelac Ivan Mihalj blistao je od sreće: "Najvažnije je da idemo prema tituli. Klapa smo, svi smo blizu, sličnog smo mentaliteta i svi živimo za ovaj klub i viši rang."

Slaven se stabilizira, Trogirani ostali uz TV

S druge strane, domaći strateg Antiša Pavković sportski je priznao poraz. Trogirani su mlada, poletna ekipa, ali skraćeni roster nakon Uskrsa i ozljede učinili su svoje. Njihov cilj ostaje stabilizacija u sredini tablice i rad s talentiranom djecom, koje u Trogiru nikad nije nedostajalo.

Šteta je samo onih koji su ostali pred malim ekranima. Propustili su vidjeti ekipu koja s gol-razlikom 80:16 juriša prema naslovu prvaka 1. Županijske lige. Imotski bježi Uraniji i OSK-u četiri boda, a s ovakvom igrom naslov je praktički već u vitrinama podno kule Topana.

Izlet u Trogir nam je uspio – vidjeli smo pravi nogomet, srce na terenu i momčad koja zna što želi. Imotski, svaka čast!