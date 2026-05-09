Ptičji izmet na vozilima: Važno ga je što prije skinuti/očistiti

Ptičji izmet sadrži dušik koji je izrazito abrazivan prema modernim bojama na automobilima baziranima na vodi. Zadrži li se duže bojanim površinama automobila, izmet može napraviti veliku štetu. Boja može izblijedjeti, a to sigurno ne želite. Poželjno je obrisati ga što prije – po mogućnosti dok je još svjež. Kad uočite izmet odmah ga brišite.

Osuši li se, najbolje je koristiti specijalizirane autošampone koji imaju i zaštitnu komponentu (vosak). Ako to nemate, iskoristite šampon za kupanje ili sapun – bitno je samo što prije skinuti izmet, piše Revija HAK.

Još jedan savjet: kad perete automobil u praonicama ne bi ga bilo loše zaštititi voskom. On će djelovati kao zaštiti sloj protiv ptičjeg izmeta.