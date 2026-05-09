Subotnji đir po Pazaru: Provjerili smo cijene, evo koliko ćete morati izdvojiti za trešnje i jagode

Nakon dva dana kiše i juga, sunčano subotnje jutro izmamilo je brojne Splićane i turiste na Pazar. Mirisi domaćih proizvoda, glasovi prodavača i šarenilo sezonskih namirnica ponovno su pokazali zašto je splitska tržnica nezaobilazna stanica vikendom.

Ponuda je raznolika, a kupci pažljivo biraju između domaćih proizvoda i sezonskih delicija. Cijene su, očekivano, različite ovisno o kvaliteti i podrijetlu robe. Rajčice se prodaju za 5 eura po kilogramu, dok su krastavci i krumpiri uglavnom 3 eura. Za limun i blitvu treba izdvojiti 3,50 eura, dok su naranče nešto povoljnije i mogu se pronaći za 2,50 eura. Salata i kapula drže cijenu od 3 eura.

Među povoljnijim proizvodima izdvajaju se ravanela po 1,50 euro te jabuke za 2 eura po kilogramu. Sezonsko voće privlači posebnu pažnju kupaca – jagode se uglavnom prodaju za 3,50 eura, iako ih se na pojedinim štandovima može pronaći i za 2 eura u malenim čašicama idealnim za odmah prigristi.

Trešnje su ponovno među najskupljim artiklima na Pazaru i dok cijene dosežu čak 10 eura po kilogramu, ovaj tjedan može ih se naći i za 8 eura. Slična situacija bila je i prošle sezone kada su trešnje i jagode dosezale vrlo visoke iznose - trešnje su se znale tada naći i po cijeni od 20 eura kilogram.

Iako kupnja na Pazaru danas zahtijeva nešto veći budžet nego prije nekoliko godina, mnogi i dalje rado dolaze zbog domaćih proizvoda, svježine i posebnog dalmatinskog šušura koji ova tržnica nudi iz dana u dan.