FOTO Oženio se Adrian Petričević, pogledajte kako mladenci izgledaju

Adrian Petričević oženio je svoju dugogodišnju partnericu Anju, a prve detalje vjenčanja podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Mladenci su zablistali u elegantnim izdanjima, Anja je nosila raskošnu vjenčanicu s velikom krinolinom, dok se Adrian odlučio za upečatljivo bijelo odijelo.

Na objavljenim snimkama vidi se vesela svadbena atmosfera na ulicama Split, gdje je kolona BMW-ova nakratko zaustavljala promet dok su mladenci slavili uz glazbu i veselje.

Influencer je podijelio i fotografiju iz crkve, na kojoj je pokazao vjenčani prsten, čime je i službeno potvrdio da su on i Anja izrekli sudbonosno “da”.

Podsjetimo, Petričević je još ranije dao naslutiti da se bliži veliki dan objavama uz poruku “Mr & Mrs Petričević soon”, a sada je sve i službeno potvrdio nizom svadbenih storija.