Danijela Dvornik otkrila svojih osam pravila: "Sebi sam puno draža"

Danijela Dvornik već godinama na društvenim mrežama bez zadrške dijeli detalje privatnog života, od svakodnevice na Braču i uređenja doma do tema poput starenja, tijela i zdravih navika. Upravo zbog takve iskrenosti i otvorenog pristupa stekla je velik broj pratitelja koji cijene njezine objave bez uljepšavanja stvarnosti.

Nakon kraće pauze ponovno je aktivirala svoj javni profil, a posljednja objava iz teretane izazvala je veliku pažnju. U uskom crnom sportskom kompletu pokazala je zavidnu fizičku formu i vitkiju liniju, a uz video treninga poslala je i motivacijsku poruku ženama koje se bore s manjkom energije, viškom kilograma ili nedostatkom motivacije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danijela Dvornik (@danijeladvornik)

Priznala je kako joj je upravo vježbanje postalo ključ svakodnevnog balansa te da se i sama inspirira drugim ženama koje redovito rade na sebi. Dodala je da joj trening donosi bolji san, više energije i pozitivnije raspoloženje, zbog čega se danas osjeća bolje fizički i psihički.

Posebno je istaknula koliko joj rutina znači u zrelijim godinama, naglasivši da je redovito vježbanje postalo sastavni dio njezina života, gotovo jednako važno kao jutarnja kava.

U novoj objavi otkrila je i da se danas, zahvaljujući fizičkoj aktivnosti, osjeća bolje nego u mlađim danima kada nije redovito trenirala. Istaknula je kako joj trening “budi tijelo i glavu”, olakšava svakodnevne obveze i pomaže u nošenju sa stresom.

Za kraj je poručila pratiteljima da ne odgađaju promjene i da nikada nije kasno početi raditi na sebi.