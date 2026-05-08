Evo u čijem društvu uživa legendarni John Malkovich nakon što je postao hrvatski državljanin

Na pučini, daleko od crvenih tepiha i filmskog glamura, John Malkovich proveo je dio dana na barci s Leonom Lučevom. More je bilo gotovo potpuno mirno, atmosfera opuštena, a sve je dodatno zaintrigirao i Lučevljev opis.

- Snimanje s Johnom Malkovichem za Hrvatsku turističku zajednicu. Posao, užitak i lakoća - napisao je uz fotografiju na kojoj holivudski glumac djeluje potpuno neopterećeno.

Malkovich je prije samo nekoliko dana i službeno postao hrvatski državljanin. U kratkoj ceremoniji rješenje mu je uručio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin - objavio je Božinović na društvenim mrežama.