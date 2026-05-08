Ogromna je gužva u Splitu, teška prometna nesreća na Poljičkoj

Danas u 13:38 sati policija je zaprimila dojavu o prometnoj nesreći koja se dogodila na Poljičkoj cesti u Splitu. U nesreći su sudjelovali kombi i motocikl, a ozlijeđen je vozač motocikla koji je prevezen na pružanje liječničke pomoći.

Na mjestu događaja obavit će se policijski očevid, nakon kojeg će biti poznato više okolnosti nesreće.

U isto vrijeme u dijelovima Splita vladaju velike prometne gužve, a posebno je opterećena i Ulica Matice hrvatske, gdje se promet odvija vrlo usporeno.