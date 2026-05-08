U Podstrani se održava velika akcija čišćenja podmorja i otvorenje podvodne izložbe

Turistička zajednica Podstrane pozvala je građane i goste na ekološku akciju čišćenja podmorja te otvorenje podmorske izložbe „Tišine dubine”, koja će se održati u petak, 9. svibnja, na plaži ispred Hotela Split u Podstrani. Program započinje u 9 sati.

U sklopu događanja posjetitelji će moći razgledati jedinstvenu podmorsku izložbu autora Hrvoja Paštara, koja će tijekom cijele turističke sezone biti dostupna besplatno svim gostima i posjetiteljima.

Kako bi razgledavanje izložbe bilo dostupno što većem broju ljudi, Hotel Split osigurat će besplatnu posudbu maski za ronjenje.

Organizatori ističu kako je cilj ove inicijative podizanje svijesti o važnosti očuvanja mora i okoliša te povezivanje ekologije, kulture i turizma kroz zajedničko i pozitivno djelovanje u lokalnoj zajednici.

Iz Turističke zajednice Podstrane poručuju kako vjeruju da će akcija okupiti velik broj sudionika i dodatno promovirati važnost zaštite prirodnih ljepota Jadrana.