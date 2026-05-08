U Podstrani se održava velika akcija čišćenja podmorja i otvorenje podvodne izložbe

U sklopu događanja posjetitelji će moći razgledati jedinstvenu podmorsku izložbu autora Hrvoja Paštara, koja će tijekom cijele turističke sezone biti dostupna besplatno svim gostima i posjetiteljima.
Kako bi razgledavanje izložbe bilo dostupno što većem broju ljudi, Hotel Split osigurat će besplatnu posudbu maski za ronjenje.
Organizatori ističu kako je cilj ove inicijative podizanje svijesti o važnosti očuvanja mora i okoliša te povezivanje ekologije, kulture i turizma kroz zajedničko i pozitivno djelovanje u lokalnoj zajednici.
Iz Turističke zajednice Podstrane poručuju kako vjeruju da će akcija okupiti velik broj sudionika i dodatno promovirati važnost zaštite prirodnih ljepota Jadrana.
Moja reakcija na članak je...
2
0
0
0
0
0
0