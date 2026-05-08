"Pod bijelim kutama nosili su srce hrvatskog vojnika": Emotivne scene u Sinju

U Sinju je danas odana počast zdravstvenim djelatnicima Cetinske krajine koji su tijekom Domovinskog rata spašavali živote na prvoj liniji humanosti. Na zgradi Doma zdravlja otkrivene su spomen-ploče posvećene medicinskom osoblju koje je, kako je istaknuto, u najtežim ratnim okolnostima pomagalo tisućama ljudi.

Tom prilikom župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban naglasio je kako su zdravstveni radnici Cetinske krajine bili “istinski heroji pod bijelim kutama”, ističući njihovu hrabrost, požrtvovnost i doprinos obrani Hrvatske.

U sklopu programa otvoren je i simpozij “Krizna stanja u sestrinstvu”, posvećen ulozi medicinskih djelatnika u kriznim i ratnim situacijama. Boban je poručio kako borba zdravstvenih radnika za svaki ljudski život ne smije biti zaboravljena te da će Splitsko-dalmatinska županija nastaviti čuvati dignitet branitelja i medicinskog osoblja koje je djelovalo daleko od očiju javnosti, ali s nemjerljivim doprinosom.

Posebnu zahvalu uputio je organizatorima skupa, predvođenima Ljerkom Pavković, zbog očuvanja sjećanja na ratni doprinos zdravstvenih djelatnika i prenošenja tih vrijednosti mlađim generacijama. Kako je istaknuto, bez njihove nesebičnosti i predanosti povijest Hrvatske izgledala bi znatno drukčije.