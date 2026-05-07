Split večeras ne ide doma: Riva je krcata, a svi čekaju trenutak kada će zapjevati Doris!

Split je večeras u pravom blagdanskom ritmu. Nakon dana koji je počeo tmurno i oblačno, grad je poslijepodne potpuno živnuo, a večer je donijela prizore kakvi se na Sudamju i očekuju – prepun centar, tisuće ljudi na Rivi i atmosfera koja iz minute u minutu raste.

Od Marmontove i Pjace do Voćnog trga i Rive, grad je ispunjen građanima, Splićanima i turistima. Mnogi još uvijek pristižu prema centru, što jasno pokazuje da će ovogodišnja Sudamja ispuniti sva očekivanja.

Tombola završila, Riva čeka vrhunac večeri

Tradicionalna tombola na Rivi je završila, a sada se pozornost okupljenih okreće prema velikoj glazbenoj završnici večeri. Na splitskoj Rivi već su tisuće ljudi, a svi čekaju koncert Doris Dragović.

Upravo njezin nastup bit će kruna večerašnje proslave Sudamje u Splitu. Riva je jako dobro ispunjena, a u zraku se osjeća iščekivanje, veselje i ona posebna energija koju Split ima kada slavi svog zaštitnika.

Sudamja u Splitu opravdala očekivanja

Unatoč oblacima koji su obilježili dio dana, raspoloženje u gradu večeras je vedro i svečano. Prodavali su se suveniri, čula se glazba, ulice su bile pune šušura, a večernji prizori iz centra grada potvrđuju da je Split još jednom pokazao koliko snažno živi svoju najveću gradsku feštu.

S obzirom na broj ljudi koji je već ispunio Rivu i one koji još dolaze, jasno je da ovogodišnja Sudamja ide prema velikom finalu. Koncert Doris Dragović trebao bi zaokružiti večer pjesmom, emocijom i pravim splitskim slavljem.