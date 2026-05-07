Smijenjena glavna sestra Hitne u Dalmaciji, evo zbog čega

V.d. ravnatelj Mladen Oluić zasad ne odgovora na pozive i poruke, no navodno je Ožaković smijenio zbog sumnje u korištenje vozila hitne pomoći u privatne svrhe. Na taj incident, koji je navodno zapečatio sudbinu glavne sestre Zavoda, zadarske novinske redakcije upozorili su prošli tjedan anonimni građani, koji su u srijedu, 29. travnja oko 19:30 sati na otoku Ugljanu svjedočili događaju koji, kako su istakli, “zahtijeva hitnu i nedvosmislenu reakciju odgovornih”.

– Vozilo hitne medicinske pomoći došlo je po djelatnicu Zavoda (glavnu sestru), koja se u tom trenutku nalazila na događaju u hotelu Hilton Preko (Dani vina i gastronomije). Osoba je bila u civilnoj odjeći i, prema svemu vidljivom, izvan radnog vremena, nakon čega je vozilom hitne pomoći prevezena s lokacije. U vozilu se nalazila i druga osoba u civilu. Ako se utvrdi da za ovakvo postupanje nije postojalo medicinsko opravdanje, riječ je o neprihvatljivoj i gruboj zlouporabi javnih resursa. U tom slučaju ne govorimo o propustu, nego o svjesnom kršenju osnovnih načela rada hitne medicinske službe, navodi se u e-mailu.

Građani su pri tom istakli da posebno zabrinjava što se ovakve situacije događaju u kontekstu nedavnog tragičnog slučaja u Zadru, “koji je trenutno predmet stručnog nadzora i koji je dodatno uzdrmao povjerenje građana u sustav hitne medicinske pomoći”.

– Što da je nekom trebala hitna medicinska pomoć dok netko koristi vozilo za svoje privatne svrhe, pitali su: – Ukoliko se utvrde nepravilnosti, očekujemo jasno utvrđivanje osobne i zapovjedne odgovornosti, pokretanje disciplinskih postupaka, konkretne sankcije za sve uključene te razrješenje odgovornih osoba s funkcija. Građani imaju pravo na sustav hitne medicinske pomoći koji je u svakom trenutku dostupan i isključivo u službi spašavanja života, bez iznimki i bez privilegija. Svako drugačije postupanje predstavlja izravno narušavanje povjerenja u javni sustav i zahtijeva jasne posljedice, poručili su prošli tjedan građani i naglasili da očekuju “hitnu i javnu reakciju nadležnih tijela”.

Ožaković će, kako se saznaje, zamijeniti Luka Čurković, koji je prema javno dostupnim podacima u ljeto 2024. godine zaposlen na radno medicinske sestre/tehničara u timu T2 u ispostavi Zadar, piše Zadarski list.