Policajac otišao do bankomata, vozilo “pobjeglo” s rive i upalo u more

U senjskoj gradskoj luci danas je došlo do neobičnog incidenta kada je službeno policijsko vozilo završilo u moru.

Prema informacijama s mjesta događaja, policijski službenik nakratko je izašao iz automobila kako bi otišao do bankomata, nakon čega se vozilo, iz zasad neutvrđenih razloga, samo pokrenulo i završilo u moru uz rivu.

Građani i policija brzo se okupili na mjestu događaja

Prizor policijskog automobila u moru ubrzo je privukao pažnju brojnih građana i prolaznika, a na mjesto događaja stigli su i drugi policijski službenici, piše Lika online.

Srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen, a prema prvim informacijama na vozilu je nastala manja materijalna šteta.

Slijedi izvlačenje vozila i utvrđivanje okolnosti

Očekuje se izvlačenje automobila iz mora, nakon čega će biti poznato više detalja o tome kako je došlo do incidenta.

Policija će provesti očevid i utvrditi sve okolnosti događaja.