Markotić: "Mi smo spremni. To je smrtonosan virus, ali..."

Nastavlja se agonija više od stotinu putnika zarobljenih na nizozemskom kruzeru na kojem se pojavio hantavirus. Kreću na putovanje prema Kanarskim otocima, gdje bi se napokon trebali iskrcati. Na kruzeru je ranije izbila zaraza hantavirusa uslijed koje su tri osobe umrle, a još su tri evakuirane.

O tom je slučaju reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala s ravnateljicom Klinike za infektivne bolesti Alemkom Markotić, koja je gostovala u Dnevniku Nove TV.

Zasad je u dva slučaja potvrđen prijenos hantavirusa s čovjeka na čovjeka, iako se prvo govorilo da je takav prijenos nemoguć. Upitana znači li to da je virus mutirao, Markotić je odgovorila da nije, odnosno da nemaju informaciju da je došlo do promjena te objašnjava da ta skupina virusa ne mutira lako.

Objasnila je da je, s obzirom na područje u kojem se sve događalo, najvjerojatnije riječ o virusu Andes. "To je jedini hantavirus koji se prenosi s čovjeka na čovjeka", objasnila je.

Virus Andes obično izaziva infekcije na području Čilea i Argentine, a Markotić je navela da je prvi nizozemski par, koji je preminuo, prije ukrcavanja na brod boravio u nekim područjima Argentine.

"Ne zna se još točno gdje su boravili, ali vjerojatno su išli na izlete u ruralna područja, u kojima su mogli dobiti infekciju. Sporno je i područje najjužnijeg grada, gdje su pristali i ukrcali se – teorijski postoji mogućnost i da je iz tog područja došla infekcija", rekla je.

Na pitanje može li se virus proširiti kao COVID, Markotić je odgovorila da se to ne očekuje.

"COVID se širi vrlo brzo i na nekakvim udaljenim kontaktima. Ovdje treba dulje vrijeme i vrlo blizak kontakt. Do sada informacije koje imamo iz kliničkih ispitivanja pokazuju da je riječ uglavnom o članovima obitelji, a virus se eventualno prenese i na liječnika, dok ne shvate o čemu se radi i ne primijene zaštitnu opremu", rekla je.

Dodala je da je riječ o opasnom virusu jer ima visoku smrtnost, ali i naglasila da se ne širi lako među ljudima.

"On je opasan kao i svaki drugi virus koji je visoko smrtonosan. Ovaj ide negdje do 50-60 posto, ali ono što je za sada dobro je da se taj virus ne širi lako i brzo između ljudi, tako da nekakve epidemije, pandemije, za sada, po tipu COVID-a – ne očekujemo", poručila je Markotić.

Komentirala je i pitanje karantene za osobe koje su bile u kontaktu s oboljelima. Prema njezinim riječima, bolesni bi trebali biti u izolaciji, a oni koji su bili u kontaktu u karanteni.

"To bi trebalo trajati onoliko koliko traje inkubacija. Kod ove bolesti, kod ovih virusa, ona može trajati do osam tjedana od kontakta. Međutim, pretpostavljam da će se tek odlučiti o karanteni ako se vidi koji su doista ljudi bili u kontaktu s oboljelima. Onda oni idu, ne svi koji su bili na brodu", objasnila je.

Markotić je na kraju poručila da Hrvatska ima spreman protokol u slučaju da se pojavi bolesnik ili osoba koja je bila u kontaktu s oboljelima.

"Ako bi došao bilo tko od bolesnika koji je bio u kontaktu na nekakvom letu ili slično, mi imamo sve spremno – od dijagnostike do izolacije. Bit će nam za mjesec dana potpuno gotovi i najmoderniji odjeli za izolaciju, ali i bez toga smo spremni. Uz to stiže, ne daj Bože, i nova autopsijska dvorana", zaključila je Markotić.