Prilično loša prognoza za Splićane, evo što se "kuha" sljedećih dana: Kiša stiže točno kada "ne treba"

Krajem prošlog i početkom ovog tjedna u nekim kotlinama u Hrvatskoj zabilježena je pojava mraza, što je bila posljedica dotoka hladne kontinentalna zračne mase u kombinaciji sa smirivanjem vjetra. Sinoptička situacija ubrzano se mijenja jer nas sve više preplavljuje topla zračna masa.

Već je jučer mjestimice bilo kiše, no zasad se radi o manjim količinama. Tako je u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji pala slaba kiša, od litre do tri po kvadratnom metru.

Sljedećih dana bit će još toplije s jugo koje će kulminirati u četvrtak kada će imati vrlo jake udare na moru. Glavnina kiše past će u četvrtak, ali se veći dio ostatka tjedna biti suh. Sunčanije i manje vjetrovito vrijeme možemo očekivati u dane vikenda, ali izgleda, novo jugo stiže već u ponedjeljak.

Danas će biti promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Iako će u većini predjela biti suho cijeli dan, mjestimice će biti vrlo slabe i prolazne kiše. Puhat će umjereno do jako jugo, na moru s vrlo jakim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka od 5 do 13°C u Dalmatinskoj zagori, od 13 do 16°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 18 do 23°C.

U četvrtak pretežno oblačno. Povremeno će biti kiše koja će biti neravnomjerno raspoređena. Dok će ponegdje pasti tek pokoja litra, mjestimice bi moglo pasti više do 30 litara po kvadratnom metru. Puhat će umjereno do jako jugo, na moru s vrlo jakim udarima. Jutro će biti malo toplije u odnosu na srijedu, a danju malo svježije, većinom od 14 do 21°C.

Petak donosi vrlo promjenjivo vrijeme uz dosta oblaka. Povremeno će biti slabe kiše. Jugo će oslabiti u odnosu na četvrtak, popodne u okretanju na slabu buru, na moru i sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature većinom od 14 do 22°C.

U subotu još u noći pretežno oblačno, potom djelomično razvedravanje. Bit će suho, a puhat će slab dnevni vjetar. Jutro neznatno svježije, danju većinom od 18 do 23°C.

U nedjelju djelomično sunčano i u većini predjela suho. Vjetar slab. Danju toplije većinom od 19 do 24°C.

Novo jugo stiže u ponedjeljak, a u noći na utorak prolazno su mogući olujni udari na moru.