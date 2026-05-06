Konačno stiglo na red: Uređuje se stepenište ispod Moona, građani pozvani na oprez

Na području Gripa nastavljaju se komunalni zahvati, a najnoviji radovi započeli su na dijelu stepeništa ispod ugostiteljskog objekta Moon.

Kako su izvijestili iz Gradski kotar Gripe, riječ je o nastavku uređenja javnih površina u tom dijelu kvarta, koji je posljednjih mjeseci u fokusu infrastrukturnih zahvata.

„Započeli su radovi na dijelu stepeništa ispod caffe bara Moon. Molimo vas da ne dirate sigurnosne ograde te da dio stepeništa na kojem se izvode radovi ne koristite dok svi planirani radovi ne budu u potpunosti gotovi“, poručili su iz kotara.

Fokus na sigurnost i uređenje prostora

Građane se posebno poziva na oprez i pridržavanje uputa izvođača, kako bi se radovi mogli nesmetano odvijati, ali i kako bi se izbjegle moguće nezgode.

Ovaj zahvat dio je šireg procesa uređenja javnih površina na Gripama, gdje se već dulje vrijeme provode radovi s ciljem poboljšanja komunalne infrastrukture i podizanja kvalitete života u kvartu.

Nastavak promjena u kvartu

Podsjetimo, područje oko nekadašnjeg Prodajni centar Koteks prolazi kroz postupnu transformaciju, uz planove revitalizacije i uređenja pješačkih zona, stepeništa i okolnih površina.

Novi radovi na stepeništu dodatno potvrđuju kako se zahvati nastavljaju korak po korak, a cilj je, kako ističu iz kotara, stvaranje uređenijeg i sigurnijeg prostora za sve građane.