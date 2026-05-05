Veliki obrat? Podzemna željeznica kroz Kaštela će povezati zračnu luku i Split?

Gradnja metroa do Zračne luke u Resniku, na dionici koja prolazi kroz Kaštela, mogla bi ići podzemno uz magistralu (D8), potvrdio je to na današnjoj sjednici Gradskog vijeća gradonačelnik Denis Ivanović. U tijeku je stručna analiza projekta, a Grad je stava da se projekt mora prilagoditi prostoru, a ne obrnuto.

- Vezano uz projekt željeznice kroz Kaštela, naručena je nova stručna analiza čije rezultate očekujemo 1. srpnja. Naš zahtjev je da trasa u dužini od četiri kilometra, na potezu od Kaštel Kambelovca do Škabrnjke ceste bude ukopana, odnosno izvedena podzemno ispod ceste D8 i kakvo stvari stoje, mislim da će se to tako i dogoditi. Iako je to skuplje rješenje od gradnje na stupovima, moramo misliti na izgled grada - kazao je Ivanović i dodao da je projekt analize povjeren tvrtki Geoprojekt, javlja portal grada Kaštela.

Nakon što Geoprojekt dostavi svoje rješenje, Grad će dokumentaciju proslijediti nadležnim ministarstvima i HŽ Infrastrukturi. Tek tada će se sa sigurnošću znati ide li projekt u smjeru podzemne gradnje te hoće li takva varijanta dobiti zeleno svjetlo za financiranje iz nacionalnih ili europskih izvora. Do tada, Grad ostaje pri stavu da je bolje uložiti više vremena i sredstava u kvalitetno rješenje.

Ovaj potez dolazi nakon višemjesečnih rasprava s HŽ Infrastrukturom. Podsjetimo, HŽ je od Grada Kaštela i Splitsko-dalmatinske županije tražio da se u prostorno-plansku dokumentaciju uvrste sve četiri predložene varijante trase.

Međutim, Gradu Kaštela takav pristup nije bio prihvatljiv. Od samog početka, stav Gradske uprave bio je jasan, inzistira se na jednoj, optimalnoj trasi koja koristi koridor magistrale, uz uvjet da ona ne narušava kvalitetu života i estetiku naselja kroz koja prolazi.