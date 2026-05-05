Mišo Kovač u iskrenom razgovoru sa Stankovićem:: "Nikada nisam Titu pjevao, nikad ga nisam vidio"

Kada je Aleksandar Stanković u studiju emisije "Nedjeljom u 2" ugostio Mišu Kovača, gledatelji su dobili više od klasičnog intervjua. Svjedočili su intimnom uvidu u život i razmišljanja jedne od najvećih zvijezda regionalne glazbene scene.

Emitirana 2006. na Hrvatskoj radioteleviziji, ova epizoda izdvojila se po atmosferi iskrenosti i ranjivosti. Mišo Kovač govorio je otvoreno o svojoj karijeri, odnosu s publikom, ali i osobnim tragedijama koje su obilježile njegov život. Upravo ta kombinacija sirove emocije i karizme učinila je intervju jednim od najcitiranijih i najgledanijih u povijesti ove popularne emisije.

Komentirajući hrvatsku glazbenu scenu, Mišo je rekao da je samo dva, odnosno tri puta bio na koncertu: “Treći je bio Elvis Presley na Madison Sqare Gardenu 1974. Kada je on otpjevao taj 'My Way', onda se pjesma, Stankoviću, spojila s nebom!”

Njegova neposrednost i autentičnost dodatno su učvrstile status narodnog miljenika, a publika je imala priliku vidjeti čovjeka iza legende. Onog bez uljepšavanja i bez distance.

O svojim je političkim stavovima govorio bez ustezanja: “Ja sam 1974. vozio Citroën SM Maserattia, samo radi komunista, ne radi sebe. Jer ga je vozio Mitterrand, Brigitte Bardot i Mišo Kovač u istočnoj Europi. Tako da znaš. Jer nikada nisam dao na sebe. Nikada nisam Titu pjevao, nikad ga nisam vidio.”