Ovo se dogodilo tek tri puta u povijesti mjerenja, evo zašto jedna stvar brine uoči ljeta

DHMZ je objavio preliminarnu klimatološku analizu travnja na području Hrvatske. Središnji mjesec klimatološkog proljeća na Jadranu je bio topliji od prosjeka, a u Dalmaciji i značajno topliji. Prosječne temperature dominirali su na kontinentu.

Po pitanju oborina, mjesec je u najvećem dijelu zemlje bio sušan, a u dijelu Dalmacije i ekstremno sušan. Podaci s meteorološke postaje Marjan potvrđuju ove podatke. Naime, travanj je u Splitu bio 2,2°C topliji od višegodišnjeg prosjeka (mjesečni prosjek bio je 17,1°C). Radi se o četvrtom najtoplijem travnju od početka službenih mjerenja, a toplije je do sada bilo 2024., 2021, te rekordne 2018. kada je prosječna mjesečna temperatura bila 18.0°C.

Još značajnije odstupanje bilježi se po pitanju oborina. u Splitu je u travnju palo tek 6,1 mm oborine, tek deseti dio mjesečnog prosjeka. Sušnije je bilo samo u travnju 1955. i rekordne 1949. kada je palo 1.4 mm.

Ovdje je osobito zanimljivo primijetiti da je iznimno kišno razdoblje gotovo odjednom zamijenilo iznimno sušno. To, sušno razdoblje, počelo je 22. veljače, od tada do danas palo je svega 23,1 mm oborine! Čak i prosječno najsušnijim, ljetnim mjesecima, rijetko se dogodi niz od 73 dana s takvom oborinskom situacijom.

Ako potražimo sušnija razdoblja od 73 dana naći ćemo tek dva sušnija. Prvo se dogodio od 13. prosinca 1992. do 23. veljače 1993. kada je palo tek 9,3 mm oborine. Drugo se dogodilo od 6. veljače do 19. travnja 2003. kada je palo 12,3 mm.

Ono što zabrinjava jest da se aktualna suša događa usred proljeća kada vegetacija buja. Brojni, doduše manji, požar u Dalmaciji posljednjih tjedana tek su indikator stanja u prirodi, no pravi problemi bi nastali tek ako se suša nastavi. Naime, ljetni mjeseci najčešće na Jadranu, a osobito u Dalmaciji, nisu povezani sa značajnim oborinama, a ako izostanu konkretne kiše do ljeta i spoje li se sušno proljeće sa sušnim ljetom, i u poljoprivredi i u prirodi dogodio bi se hidrološki scenarij kakav odavno nije zabilježen na našem području.

Ipak, sljedećih desetak dana na vidiku je nekoliko prodora koji bi mogli barem malo ublažiti proljetnu sušu.