Netko u Dalmaciji nije pogodio niti jedan broj, a osvojio je 80.000 eura!

U 125. kolu igre Hrvatske Lutrije “Sve ili Ništa” izvučeni su brojevi 3, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 i 20, a upravo je kombinacija bez ijednog pogotka jednom igraču iz Vrgorca donijela izniman dobitak.

Naime, sretnik je odigrao samo jednu kombinaciju i nije pogodio niti jedan od izvučenih brojeva, čime je ostvario dobitak “0” u iznosu od čak 80.000 eura. Sve to za uplatu od svega 1,30 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske pošte, na adresi Tina Ujevića 10 u Vrgorcu.

Ovakvi dobitci rijetkost su i dodatno potvrđuju nepredvidivost igre “Sve ili Ništa”, u kojoj i potpuni izostanak pogodaka može donijeti – puni dobitak.