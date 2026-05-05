Puljak uzvratila: "A Vi se čudite Splitu, Andro? Split se zapravo čudi Vama. I dobro Vas se sjeća"

Saborska zastupnica Marijana Puljak oštro je reagirala na prozivke bivšeg splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, poručivši kako ključni problemi Splita nisu simboli poput štandarca i gradske zastave, već način upravljanja gradom.

U svojoj objavi Puljak je ustvrdila kako se Split ponovno suočava s obrascima vlasti od kojih se, kako navodi, godinama pokušavao odmaknuti. Optužila je aktualnu vlast, predvođenu HDZ-om i partnerima, za klijentelizam, netransparentnost i pogodovanje stranačkim kadrovima, tvrdeći da se grad tretira kao “privatni bankomat za koalicijske partnere, rodbinu i vjerne članove stranke”.

Kao konkretne primjere navela je zaustavljene projekte garaža započete u prethodnom mandatu, poništen natječaj za obnovu stadiona Poljud, zapušteno stanje na Žnjanu te problem preopterećenosti Karepovca bez jasnog plana rješenja. Osvrnula se i na stanje na Marjanu, gdje se, prema njezinim riječima, ponovno pojavio problem s potkornjakom zbog kašnjenja u provedbi javne nabave.

Puljak je također upozorila na rast cijena komunalnih usluga uz, kako tvrdi, pad njihove kvalitete, dok je istovremeno, prema njezinu stajalištu, ubrzano popunjavanje nadzornih odbora i gradskih funkcija stranačkim kadrovima.

Zaključno je poručila kako problem Splita nikada nisu bili simboli poput zastava, već ljudi na vlasti, dodavši kako upravo oni koji danas kritiziraju dobro poznaju takav sustav jer su ga, kako tvrdi, i sami stvarali.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

Što Split danas ima?

Andro Krstulović Opara je danas nabrojio što Split nema zbog Puljka: bandiru i štandarac. Oni jednostavno ne mogu bez Puljka. Vjerojatno zato što ne mogu ni održavati ono što je on u svom mandatu napravio.

Kad je već Andro nabrojio što Split nema, evo ja ću nabrojati što sada, pod HDZ-om i Šutom, itekako ima.

Imamo štetočine na vlasti.

Imamo točno ono od čega smo se gotovo četiri godine teškom mukom pokušavali izliječiti: vlast koja grad tretira kao privatni bankomat za koalicijske partnere, rodbinu i vjerne članove stranke. HDZ i Kerum su se vratili na posao koji najbolje znaju raditi.

Sve se polako vraća na stare postavke. Natječaji su postali obični folklor jer se imena novih direktora znaju prije nego što se uopće raspišu. Stranačka iskaznica danas se u Splitu cijeni više od diplome i rezultata.

Imamo:

garaže koje je Puljak započeo - zaustavljene.

Natječaj za obnovu Poljuda - poništen tri dana prije roka.

Žnjan - zapušten i pun korova.

Karepovac - pun, plana nema, a sat za povrat europskog novca opasno otkucava.

Čak i na Marjanu imamo opet problem s potkornjakom jer su bili nesposobni na vrijeme provesti javnu nabavu.

Komunalne usluge su građanima skuplje, a kvaliteta nikad gora.

Jedino što se ubrzalo od prošlog lipnja je punjenje nadzornih odbora i gradskih ureda HDZ-ovcima i Kerumovim ljudima. U Oparino doba plijen se dijelio 60–40, a danas se pod Šutom dijeli još brže i bez trunke srama.

A vi se čudite Splitu, Andro? Split se zapravo čudi vama. I dobro vas se sjeća.

Problem Splita nikada nisu bile bandire.

Problem su štetočine na vlasti.

I vi ih, Andro, odlično poznajete. Pa vi ste ih sami i regrutirali.