"Sat otkucava": Split postaje središte rasprave o budućnosti enkripcije – dolazi predavanje o postkvantnoj kriptografiji

Split će ove srijede biti domaćin iznimno atraktivnog tehnološkog događaja koji otvara pitanje sigurnosti digitalnog svijeta kakvog danas poznajemo. Novo izdanje Coder’s Kitchen meetup serijala donosi predavanje pod nazivom “Sat otkucava: Postkvantna kriptografija za softverske inženjere”, koje će se održati u prostorima PICS-a na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

U središtu pozornosti bit će kvantna računala, tehnologija koja više nije daleka budućnost, već realnost koja ozbiljno prijeti današnjim sustavima enkripcije. Upravo zbog toga raste interes za postkvantnu kriptografiju, novu generaciju sigurnosnih rješenja koja bi trebala zaštititi podatke u nadolazećoj eri.

Od teorije do prakse: što donosi predavanje?

Predavanje će održati iskusni softverski arhitekt Žarko Bulatović, koji će ovu kompleksnu temu približiti široj IT zajednici kroz konkretna iskustva i praktične primjere.

Sudionici će imati priliku saznati kako funkcioniraju kubiti, što znače pojmovi poput superpozicije i ispreplitanja, te na koji način kvantni svijet utječe na sigurnost današnjih sustava. Poseban naglasak bit će na Shorovu algoritmu, koji pokazuje kako bi snažna kvantna računala mogla razbiti današnje standarde poput RSA i kriptografije eliptične krivulje.

Drugim riječima, tehnologija na kojoj počiva velik dio današnje komunikacijske infrastrukture mogla bi vrlo brzo postati – zastarjela.

Koja su rješenja?

U drugom dijelu predavanja fokus će biti na konkretnim odgovorima. Govorit će se o postkvantnim algoritmima koje su stručnjaci odabrali nakon višegodišnjeg istraživanja, uz usporedbu s postojećim metodama u smislu sigurnosti, performansi i primjenjivosti.

Posebno zanimljiv bit će praktični dio u kojem će sudionici vidjeti implementaciju ML-KEM-a, mehanizma za enkapsulaciju ključa, čime će se demonstrirati kako izgleda stvarna razmjena ključeva u postkvantnom okruženju.

Događaj za sve koji rade s osjetljivim podacima

Predavanje je namijenjeno širokom spektru IT profesionalaca – od back-end programera, preko stručnjaka za računalnu sigurnost, do svih koji razvijaju softver koji obrađuje osjetljive podatke.

Organizatori ističu da će ovaj događaj promijeniti način na koji razmišljamo o šifriranju, sigurnosti, digitalnoj infrastrukturi i budućnosti zaštite informacija.

Podrška lokalne IT zajednice

Događaj organiziraju članovi IT zajednice uz podršku lokalnih partnera, a nakon predavanja predviđeno je i neformalno druženje uz pizzu i piće.

Susret će se održati u srijedu, 6. svibnja 2026. godine s početkom u 19 sati, uoči blagdana svetog Duje, zaštitnika Splita.

Zainteresirane očekuje spoj teorije, prakse, inovacija, tehnologije, budućnosti, kriptografije, programiranja, sigurnosti podataka, kvantnih prijetnji, algoritama, implementacije, inženjerstva, razvoja softvera, IT zajednice, istraživanja, standarda, digitalne zaštite, računalnih sustava i konkretnih rješenja koja dolaze brže nego što mislimo.