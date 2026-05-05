FOTO Ovo je prizor u centru Splita

Iako su kontejneri uklonjeni kako bi se spriječilo gomilanje otpada, problem ilegalnog odlaganja smeća u splitskom kvartu Veli Varoš očito nije nestao.

Na križanju Nazorove ulice i Marjanskog puta i dalje se stvaraju hrpe otpada, na što upozoravaju ogorčeni građani koji su nam poslali fotografije s terena.

“Riječ je o lokaciji s koje su kontejneri uklonjeni, a posude za smeće podijeljene su po obližnjim kućama. Nevjerojatno je da, uz sve što je Čistoća napravila i činjenicu da imamo posude za smeće na svim mogućim lokacijama, ovo mjesto i dalje privlači ljude koji bacaju smeće i ne mijenjaju svoje navike”, navodi čitatelj.

Dodaje kako problem traje već duže vrijeme te da je upravo zbog toga došlo do uklanjanja kontejnera.

“Kontejneri su već dulje vrijeme maknuti jer je na toj lokaciji bio doslovno mali Karepovac. Takve bi, iskreno, trebalo udariti po džepu da bi se osvijestili”, poručuje.

Fotografije pokazuju kako se otpad ponovno gomila na istom mjestu, unatoč pokušajima da se problem riješi uklanjanjem spremnika.

Stanari upozoravaju da ovakvo stanje narušava kvalitetu života u kvartu te apeliraju na nadležne da pronađu učinkovitije rješenje i pojačaju nadzor.