Zatvorili smo domove radi uštede energije – ali što smo time izgubili?

Ugradnja moderne PVC i aluminijske stolarije donijela je brojne prednosti: manji gubici topline, niži troškovi grijanja i bolja energetska učinkovitost. No, uz sve prednosti, mnogi su nesvjesno stvorili novi problem – zatvoren, “zabrtvljen” prostor bez prirodnog protoka zraka.

Rezultat? Sve češća pojava vlage, kondenzacije na prozorima i, u konačnici, plijesni.

Zašto dolazi do vlage i plijesni?

U starijim objektima zrak je prirodno cirkulirao kroz sitne pukotine i manje kvalitetnu stolariju. Danas su prostori gotovo hermetički zatvoreni. Bez kontrolirane ventilacije, vlaga koja nastaje kuhanjem, tuširanjem ili čak disanjem – ostaje zarobljena u prostoru.

Takvi uvjeti idealni su za razvoj plijesni, ali i za pogoršanje kvalitete zraka koji svakodnevno udišemo.

Rješenje koje radi 24 sata dnevno

Ventilacijski sustavi poput Ventoterm rješenja omogućuju kontinuirani dotok svježeg zraka, bez potrebe za otvaranjem prozora i bez gubitka topline.

Sustav radi neprekidno, 24 sata dnevno, uklanjajući višak vlage i osiguravajući zdraviju mikroklimu u prostoru.

Osim toga, integrirani antialergijski filteri dodatno pročišćavaju zrak uklanjajući prašinu, pelud i druge štetne čestice – što je posebno važno za osobe sklone alergijama.

Brza ugradnja bez komplikacija

Jedna od ključnih prednosti ovakvih sustava je jednostavna implementacija. Ugradnja se odvija po principu “ključ u ruke” i u pravilu je gotova u samo jednom danu, bez velikih građevinskih zahvata i dugotrajnog nereda.

To znači da rješenje problema vlage i lošeg zraka ne zahtijeva velike adaptacije niti prekid svakodnevnog života.

Prvi korak: besplatan obilazak

Za sve koji nisu sigurni koje rješenje je idealno za njihov prostor, dostupan je i besplatan obilazak objekta. Stručnjaci na terenu procjenjuju stanje i predlažu optimalno rješenje prilagođeno konkretnim uvjetima.

Zdrav zrak više nije luksuz

U vremenu kada sve više pažnje posvećujemo kvaliteti života u zatvorenom prostoru, ventilacija prestaje biti opcija – i postaje nužnost.

Jer energetski učinkovit dom ne bi trebao značiti kompromis sa zdravljem.

Za besplatnu ponudu i izvid javite se na www.ventoterm.com, na maul info@ventoterm.com il na besplatan telefon 0800 45 00.