POSLJEDNJI SLUČAJ PRIJE LJETNE PAUZE: Burger with Crime 24. svibnja stiže u Plan B

Split će 24. svibnja ponovno postati mjesto zločina, a najbolji detektivi iz grada i okolice imat će priliku riješiti posljednji slučaj ubojstva prije ljetne pauze.

Popularni događaj Burger with Crime ovoga se puta održava u Plan B-u, i to u glavnom restoranu, a ne kao inače u Back Baru. Razlog je velik interes publike, pa će u novom izdanju sudjelovati čak 35 timova.

Pred detektivima je složen slučaj pod nazivom ST-0524, a organizatori poručuju kako će za njegovo rješavanje trebati najbolji timovi, dobra koncentracija i još bolja atmosfera.

Koncept događaja spaja kriminalističku igru, timski rad i dobru hranu, a sudionici će kroz večer pokušati razotkriti što se dogodilo, povezati tragove i doći do rješenja slučaja. Sve to uz burgere i opušteno druženje u prepoznatljivom Plan B ambijentu.

Kako rezervirati stol?

Svi zainteresirani trebaju formirati tim od najmanje četiri, a najviše deset osoba, odabrati ime tima te izabrati željene menije koji su dostupni na Facebooku, Instagramu ili web stranici organizatora.

Prijave se šalju e-mailom na info@csi-events.com, a moguće je kontaktirati organizatore i putem WhatsAppa na broj 091 97 22 105.

Organizatori poručuju:

“Vidimo se na mjestu zločina!”