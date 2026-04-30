Besplatne STEM radionice za djecu i mlade u svibnju

Udruga za popularizaciju znanosti Eureka poziva djecu, učenike i mlade na sudjelovanje u edukativnim STEM radionicama i javnim manifestacijama u okviru projekta SVJETIONIK – STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost, ref.br. SF.2.4.06.04.0027.

Projektne aktivnosti su usmjerene na razvoj STEM vještina s posebnim naglaskom na klimatske promjene, održivi razvoj i primjenu novih tehnologija.

Sudjelovanje je, zahvaljujući financijskoj potpori Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), za sve sudionike u potpunosti besplatno.

Pozivamo Vas da prijavite svoje dijete na jednu od sljedećih radionica, koje će se održati u svibnju:

STEM radionica za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: PŠ Donje Sitno (područna škola OŠ Žrnovnica), Hrvatskih dragovoljaca 49, 21251 Donje Sitno

Vrijeme održavanja radionice: 4. svibnja 2026. u 10:45-11:30

Prijavni obrazac: https://forms.gle/MmN4mwo7V3jW6jeL6

STEM radionica za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: OŠ Lučac, Omiška 27, 21 000 Split

Vrijeme održavanja radionice: 4. svibnja 2026. u 14:00-14:45

Prijavni obrazac: https://forms.gle/VQSsdk75EqWjiS1F6

STEM radionica za srednjoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: III. Gimnazija Split, Ul. Matice hrvatske 11, 21000 Split

Vrijeme održavanja radionice: 6. svibnja 2026. u 19:10-199:55

Prijavni obrazac: https://forms.gle/xB7bDuFwyNLk2UiU6

STEM radionica za osnovnoškolski uzrast

Mjesto održavanja radionice: OŠ Kamen Šine, Ul. Gospe od Karmela 1, 21000, Split

Vrijeme održavanja radionice: 11. svibnja 2026. 13:15-14:00

Prijavni obrazac: https://forms.gle/3i3yAjFvtKbV3nr79

Napomena: Broj mjesta na svim radionicama je ograničen! Mjesta se popunjavaju prema vremenu zaprimanja prijave – prednost imaju oni koji se prvi prijave, u skladu s kriterijima definiranim projektom. Svi sudionici koji osiguraju mjesto na radionici pravodobnom prijavom dobit će e-mail s potvrdom sudjelovanja. Potvrdu će pokazati na ulazu u školu, nakon čega će biti upućeni u prostoriju u kojoj se radionica održava. Ukoliko ne zaprimite e-mail sa potvrdom sudjelovanja, molimo za razumijevanje zbog ograničenog kapaciteta. Za prijave na buduće projektne aktivnosti, pratite objave na internetskim stranicama Udruge za popularizaciju znanosti Eureka. Najkasnije prvog dana svakog mjeseca na https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik. bit će objavljeni prijavni obrasci za sve radionice u tom mjesecu.

Uz radionice, u svibnju će se održati i dvije javne manifestacije STEM dani izazova, u okviru kojih će se postaviti postaje s izazovima iz STEM područja, a sudionici

će moći aktivno sudjelovati u rješavanju pojedinih izazova, skupljati bodove za one uspješno savladane i potencijalno otići kući uz simbolične nagrade. Sva zainteresirana djeca i učenici pozvani su da sudjeluju jer za sudjelovanje u javnim manifestacijama nije potrebna prethodna prijava. Dovoljno je samo doći i uključiti se, s obzirom na to da se sve odvijaju na javnim i svima dostupnim mjestima! Prvi STEM dan izazova održat će se u srijedu, 6. svibnja, na platou ispred Prime 3, Ruđera Boškovića 18, 21 000 Split, od 10:00 do 12:00, a drugi u petak, 8. svibnja, od 10:00 do 12:00, u parku Zvončac u Splitu.

Više informacija o projektu i projektnim aktivnostima, kontakt organizatora, kao i kalendare događanja za svaki mjesec, pronađite na: https://www.eureka.hr/projekti/svjetionik.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti, istraže svijet znanosti kroz igru i istraživanje te razvijaju vještine budućnosti u okruženju koje potiče kreativnost i inovacije.

Informacije o projektu i EU financiranju:

Projekt SVJETIONIK, ref.br. SF.2.4.06.04.0027 provodi Udruga za popularizaciju znanosti Eureka u partnerstvu sa Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, III. Gimnazijom Split, osnovnim školama Kamen-Šine, Žrnovnica i Lučac te Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split. Ukupna vrijednost projekta iznosi 267.676,70 EUR, u potpunosti je osigurana bespovratnim sredstvima, od čega 85 % financira Europski socijalni fond plus (ESF+), a 15 % Državni proračun Republike Hrvatske. Projekt se provodi od 12. ožujka 2025. do 12. ožujka 2027.

Projekt SVJETIONIK - STEM vještine za jačanje edukacijskih i tehnoloških inovacija: obrazovanje, napredak i kreativnost usmjeren je na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu STEM edukacije s fokusom na klimatske promjene. Kroz niz radionica, predavanja, izložbi i javnih događanja, projekt promiče održivi razvoj i potiče djecu i mlade na razmišljanje o ekološkim izazovima današnjice koristeći interdisciplinarni STEM pristup.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva kroz osmišljavanje i provedbu STEM radionica za djecu, poticanje interesa za znanost i razvoj vještina budućnosti kroz istraživačko učenje.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+), u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“. Realizira se temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a", s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnoga društva za razvoj i provedbu.