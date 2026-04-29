Rodea u Splitu predstavila novu kolekciju za sve kojima je dosta "jednokratne" mode

Ako tražite cipele koje izgledaju vrhunski, a ne planirate ih baciti nakon tri nošenja, nova Rodea lokacija u City Center One Split donosi vrhunske brendove. U poslovnici s najvećim izborom u Hrvatskoj, Rodea je predstavila novu proljeće/ljeto kolekciju koja spaja suvremeni dizajn, vrhunsku kvalitetu i održive modne principe.
Predstavljanje je okupilo ekipu koja zna prepoznati dobru postolu, ali i poznata lica s domaće lifestyle scene koja su došla provjeriti što to Rodeu izdvaja od tipičnih fast fashion trgovina. Imali su priliku među prvima razgledati novitete, isprobati modele i osjetiti atmosferu koja Rodeu izdvaja od drugih trgovina.
Nezaobilazna modna destinacija u Splitu
Rodea, koja već ima dvije trgovine u splitskom centru, ovom je lokacijom dodatno učvrstila svoju poziciju kao mjesto za sve koji traže alternativu brzoj modi.
– Prije nešto manje od godinu dana otvorili smo trgovinu u City Center one Split. Iako je Rodea godinama bila prisutna na atraktivnim lokacijama u centru grada, odlučili smo se na ovaj iskorak kao dio novog strateškog smjera u poslovanju. Upravo zato ovu smo lokaciju opremili najkvalitetnijim brendovima s kojima imamo dugogodišnju suradnju i koje naše klijentice već prepoznaju i biraju. Riječ je o provjerenim, ujedno i najtraženijim komadima iz naše ponude. – kratko je pozdravila okupljene Ana Jurić, vlasnica Rodea trgovina.
Uz bogatu ponudu, posebna pažnja posvećena je samom prostoru i iskustvu kupovine. Nova trgovina osmišljena je tako da kupcima pruži preglednost, ugodnu atmosferu i dovoljno prostora za istraživanje kolekcija. Posjetitelji su razgledali kolekciju, isprobali komade i uvjerili se u kvalitetu ponude. Osjetili su i onaj “oldschool” pristup koji Rodeu izdvaja, a to je ljubazno i nenametljivo osoblje puno znanja koje je uvijek spremno pomoći.
Opuštenu atmosferu potvrdila je i Dina, koja nije skrivala oduševljenje pristupom – Odmah se osjeti razlika, od izbora do pristupa. Sve je nekako opušteno, nema pritiska, a opet dobiješ sve šta ti triba.
– Tražila sam idealne ljetne sandale, no nisam bila sigurna što odabrati. Ljubazno osoblje me odmah uputilo na Gis modele, koji su me potpuno osvojili, tim više što se proizvode upravo ovdje u Splitu. Iznimno mi je važno podržati lokalnu proizvodnju i naše domaće majstore. Cure iz Rodee su mi ispričale cijelu priču o njihovom nastanku i predanosti koja stoji iza svakog para. Kada znate tko je i s koliko truda izradio cipele koje nosite, taj par odmah postaje puno posebniji od bilo kojeg drugog. – podijelila je s nama Ivana.
Nova proljeće/ljeto kolekcija
Nova proljeće/ljeto kolekcija donosi lagane materijale, moderne krojeve i bezvremenske komade koji se lako uklapaju u svakodnevni stil. Fokus na održivosti vidljiv je kroz izbor brendova i materijala.
Kolekcijom dominiraju prirodni tonovi, pa sve do žarkih ljetnih nijansi poput koraljne i trendy baby blue tonova, koje savršeno naglašavaju osunčani ten. Dominira mekana koža vrhunske obrade, prirodno platno i tekstili te materijali koji jamče udobnost čak i na 'užarenom' splitskom asfaltu
– Važno nam je kupcima ponuditi kvalitetu i komade koji će trajati. Ne želimo biti dio fast fashion priče. Kontinuirano ulažemo u istraživanje brendova koji odgovaraju našim klijenticama. Trudimo se da ponuda bude prilagođena različitim stilovima i generacijama. Posebno smo usmjereni na španjolske brendove kao Hispanitas, Wonders, Gaimo ili Gioseppo. Međutim, Skechers, talijanski Gio+ i Another Trend donose nove trendove i dozu odvažnosti u naše trgovine. – istaknula je Jurić.
Na predstavljanju nove kolekcije među uzvanicama su bile i splitske influencerice koje su prve isprobale modele i podijelile svoje dojmove.
– Već imam njihove preudobne Hispanitas cipele i patike u svom ormaru i baš zato se stalno vraćam u Rodeu. Imaju te anatomski oblikovne uloške i stvarno legnu mojoj nozi na prvu, kao da sam Pepeljuga. – otkrila nam je Maja.
– Kad obujete, to je kao da hodate po oblaku. Toliko sam oduševljena koliko su udobne da sam na kraju kupila Hispanitas štikle i Another Trend tenisice. – oduševljeno priznaje Slavica.
– Možda je i bolje da sam do Another Trend police došla zadnja. Cure su već razgrabile dio boja, pa mi je izbor bio lakši, inače bih vjerojatno izašla iz trgovine s pet novih pari! – kroz smijeh je dodala Jelena.
Ako vam treba osvježenje u ormaru koje će trajati godinama, nova kolekcija već je dostupna u Rodea trgovini na prvom katu City Center One u Splitu, ali i u ostalih 14 trgovina diljem Hrvatske.
Navratite, isprobajte i uvjerite se sami – jer život je prekratak za loše cipele.