Rodea u Splitu predstavila novu kolekciju za sve kojima je dosta "jednokratne" mode

Ako tražite cipele koje izgledaju vrhunski, a ne planirate ih baciti nakon tri nošenja, nova Rodea lokacija u City Center One Split donosi vrhunske brendove. U poslovnici s najvećim izborom u Hrvatskoj, Rodea je predstavila novu proljeće/ljeto kolekciju koja spaja suvremeni dizajn, vrhunsku kvalitetu i održive modne principe.

Predstavljanje je okupilo ekipu koja zna prepoznati dobru postolu, ali i poznata lica s domaće lifestyle scene koja su došla provjeriti što to Rodeu izdvaja od tipičnih fast fashion trgovina. Imali su priliku među prvima razgledati novitete, isprobati modele i osjetiti atmosferu koja Rodeu izdvaja od drugih trgovina.

Nezaobilazna modna destinacija u Splitu

Rodea, koja već ima dvije trgovine u splitskom centru, ovom je lokacijom dodatno učvrstila svoju poziciju kao mjesto za sve koji traže alternativu brzoj modi.

– Prije nešto manje od godinu dana otvorili smo trgovinu u City Center one Split . Iako je Rodea godinama bila prisutna na atraktivnim lokacijama u centru grada, odlučili smo se na ovaj iskorak kao dio novog strateškog smjera u poslovanju. Upravo zato ovu smo lokaciju opremili najkvalitetnijim brendovima s kojima imamo dugogodišnju suradnju i koje naše klijentice već prepoznaju i biraju. Riječ je o provjerenim, ujedno i najtraženijim komadima iz naše ponude. – kratko je pozdravila okupljene Ana Jurić, vlasnica Rodea trgovina.

Uz bogatu ponudu, posebna pažnja posvećena je samom prostoru i iskustvu kupovine. Nova trgovina osmišljena je tako da kupcima pruži preglednost, ugodnu atmosferu i dovoljno prostora za istraživanje kolekcija. Posjetitelji su razgledali kolekciju, isprobali komade i uvjerili se u kvalitetu ponude. Osjetili su i onaj “oldschool” pristup koji Rodeu izdvaja, a to je ljubazno i nenametljivo osoblje puno znanja koje je uvijek spremno pomoći.

Opuštenu atmosferu potvrdila je i Dina, koja nije skrivala oduševljenje pristupom – Odmah se osjeti razlika, od izbora do pristupa. Sve je nekako opušteno, nema pritiska, a opet dobiješ sve šta ti triba.

– Tražila sam idealne ljetne sandale, no nisam bila sigurna što odabrati. Ljubazno osoblje me odmah uputilo na Gis modele , koji su me potpuno osvojili, tim više što se proizvode upravo ovdje u Splitu. Iznimno mi je važno podržati lokalnu proizvodnju i naše domaće majstore. Cure iz Rodee su mi ispričale cijelu priču o njihovom nastanku i predanosti koja stoji iza svakog para. Kada znate tko je i s koliko truda izradio cipele koje nosite, taj par odmah postaje puno posebniji od bilo kojeg drugog. – podijelila je s nama Ivana.

Nova proljeće/ljeto kolekcija

Nova proljeće/ljeto kolekcija donosi lagane materijale, moderne krojeve i bezvremenske komade koji se lako uklapaju u svakodnevni stil. Fokus na održivosti vidljiv je kroz izbor brendova i materijala.

Kolekcijom dominiraju prirodni tonovi, pa sve do žarkih ljetnih nijansi poput koraljne i trendy baby blue tonova, koje savršeno naglašavaju osunčani ten. Dominira mekana koža vrhunske obrade, prirodno platno i tekstili te materijali koji jamče udobnost čak i na 'užarenom' splitskom asfaltu

– Važno nam je kupcima ponuditi kvalitetu i komade koji će trajati. Ne želimo biti dio fast fashion priče. Kontinuirano ulažemo u istraživanje brendova koji odgovaraju našim klijenticama. Trudimo se da ponuda bude prilagođena različitim stilovima i generacijama. Posebno smo usmjereni na španjolske brendove kao Hispanitas, Wonders, Gaimo ili Gioseppo. Međutim, Skechers, talijanski Gio+ i Another Trend donose nove trendove i dozu odvažnosti u naše trgovine. – istaknula je Jurić.

Na predstavljanju nove kolekcije među uzvanicama su bile i splitske influencerice koje su prve isprobale modele i podijelile svoje dojmove.

– Već imam njihove preudobne Hispanitas cipele i patike u svom ormaru i baš zato se stalno vraćam u Rodeu. Imaju te anatomski oblikovne uloške i stvarno legnu mojoj nozi na prvu, kao da sam Pepeljuga. – otkrila nam je Maja.

– Kad obujete, to je kao da hodate po oblaku. Toliko sam oduševljena koliko su udobne da sam na kraju kupila Hispanitas štikle i Another Trend tenisice. – oduševljeno priznaje Slavica.

– Možda je i bolje da sam do Another Trend police došla zadnja. Cure su već razgrabile dio boja, pa mi je izbor bio lakši, inače bih vjerojatno izašla iz trgovine s pet novih pari! – kroz smijeh je dodala Jelena.

Ako vam treba osvježenje u ormaru koje će trajati godinama, nova kolekcija već je dostupna u Rodea trgovini na prvom katu City Center One u Splitu, ali i u ostalih 14 trgovina diljem Hrvatske.

Navratite, isprobajte i uvjerite se sami – jer život je prekratak za loše cipele.