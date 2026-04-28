Predstava koja je podigla Split na noge: I treća izvedba „Prima Facie“ Nataše Janjić Medančić zaslužila stajaće ovacije

Monodrama "Prima facie" u izvedbi Nataše Janjić Medančić sigurno je jedan od najvećih kazališnih hitova ove sezone.

Snažna, potresna, životna, veličanstvena, vrhunska... riječi su hvale koje publika izgovara po izlasku iz kazališta.

Potvrdit će vam to i skoro 1000 Splićana koji su na Teatru uz more u nedjelju i ponedjeljak uživali u njezinoj izvedbi.

Baš svaku izvedbu pratila je tišina u dvorani, uz poneku suzu, i baš svaka izvedba završila je višeminutnim stajaćim ovacijama

"Da, baš svaka izvedba dobila je zaslužene stajaće ovacije. Sigurni smo kako su svi u publici u svakoj sekundi mogli osjetiti koliko sebe je Nataša dala u svakoj izgovorenoj rečenici. Ovakva predstava i ovakva gluma ni ne zaslužuju manje od stajaćih ovacija. Baš zbog nje i zbog naše publike proljetna sezona Teatra uz more produžit će se još malo. Interes za ulaznicama je prevelik. Već tri izvedbe su rasprodane i na molbu publike dodan je još jedan termin. Prima facie četvrti put u Splitu pogledajte 26.svibnja. Ulaznice su već u prodaji i slobodna mjesta već nestaju. A Teatar uz more se priprema za novu ljetnu sezonu koju otvaramo u lipnju na ljetnoj sceni Teatra uz more. Vidimo se na novim kazališnim druženjima." - Tadija Kolovrat, Teatar uz more

Tekst drame "Prima Facie" djelo je Australke Suzie Miller, po zanimanju pravnice koja je godinama radila na zaštiti ljudskih prava, i napisan je maestralno. To potvrđuje i činjenica kako se upravo ovaj tekst trenutno izvodi na četrdesetak svjetskih kazališnih pozornica uključujući i one na Broadwayu i West Endu.

Drama "Prima Facie" raskrinkava pravni sustav koji je sam po sebi kazalište u stvarnom životu. Uloge su podijeljene na uloge moćnih igrača koji vode glavnu riječ i na žrtve koje moraju dokazati svoju nevinost.

A ponekad život dodijeli istoj osobi više uloga.

Tessa – briljantna kaznena odvjetnica karijeru je izgradila na vjeri u zakon, pravila i moć sudnice. Ona je mlada, bahata, zna kako sustav funkcionira. I zna u njemu pobjeđivati iako ponekad pobjeda znači uništiti žrtvu.

No što se dogodi kad briljantna odvjetnica sama postane žrtva?

Može li pravni sustav zaista razumjeti ljudsko iskustvo?

Hit s Broadwaya i londonskog West Enda u Split donosi Nataša Janjić Medančić, u intenzivnoj i glumački zahtjevnoj izvedbi koja publiku vodi kroz priču o moći, istini i cijeni pravde.

