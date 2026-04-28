Kraljica lopte svjetski je fenomen! Opereta o Hajduku ispisuje povijest

Split je oblijepljen plakatima koji su hajdukovcima dobro poznati – najava operete „Kraljice lopte“ i članska iskaznica Hajduka dijele povijesni grb, a činjenica da je Hajduk klub koji ima svoju operetu kuriozitet je nevjerojatnih razmjera.

Prije točno sto godina Tijardovićevo je remek-djelo izvedeno na Starom placu, a 10. svibnja vraća se na svoju prvotnu pozornicu u režiji Kristine Grubiše i pod dirigentskom palicom Davora Kelića.

Djelo napisano u čast 15. obljetnice osnutka Hajduka, kluba koji od svojih praških početaka nosi simbole otpora moćnome i zaštite slabome, vrijedno je antologija. Genijalni splitski skladatelj, literat, slikar, scenograf i dirigent Ivo Tijardović u „Kraljicu lopte“ unio je motive o dvije ljubavi – romantičnoj ljubavi između nogometaša i djevojke koja čeka te neraskidive ljubavi prema nogometnom klubu. Talentirani Slavko i njegova vjerna Mila moraju dokazati svoju ljubav i njezinu ocu, koji podcjenjuje nogomet, a i preživjeti kušnju razdvojenosti dok je Hajduk na turneji između dva svjetska rata.

„Izvođenje na otvorenom uvijek nosi određene izazove. Iako je ova predstava primarno izvedena na otvorenom, što se djelomično očituje i u hrabrijem i snažnijem tretmanu orkestralnog zvuka, njezina je forma ipak primarno kazališna. Upravo zato najveći izazov predstavlja zvuk, a time posljedično i razumijevanje glumaca. Kazalište je koncipirano tako da publika bude relativno blizu pozornici, kako bi gluma bila jasno vidljiva i kako bi se emocije mogle prenijeti na publiku, samim time je izazov i fizička udaljenost publike i glumaca. Siguran sam da će kolege iz HNK Split izvrsno oblikovati zvučnu sliku na zadovoljstvo svih nas i publike, isto tako kao što su i svi ostali tehnički zahtjevi pomno planirani. Ako ova predstava treba biti na otvorenom, onda nema bolje lokacije od one na kojoj je praizvedena“, uvjeren je maestro Davor Kelić koji će ravnati ovom posebnom izvedbom u srcu Splita.

Oni koji žele ispisati komadić umjetničko-nogometne povijesti imat će priliku 10. svibnja na Starom placu!