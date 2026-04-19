Spektakl na Starom placu. "Kraljica lopte" vraća se nakon sto godina: Kultna opereta ponovno u svom prirodnom domu

Split će ove godine u sklopu proslave Sudamje biti domaćin posebnog kulturno-sportskog događaja. Kultna opereta "Kraljica lopte" Ive Tijardovića vraća se na Stari plac, i to točno stoljeće nakon svoje praizvedbe.

Riječ je o djelu koje zauzima posebno mjesto u splitskoj i hajdučkoj povijesti. Opereta je prvi put izvedena 1926. godine, povodom 15. rođendana HNK Hajduk, a sada će ponovno zaživjeti na lokaciji koja nosi snažnu simboliku za klub, grad i njegove navijače.

Spoj Hajduka, grada i kazališta

U organizaciji HNK Hajduk, Grada Splita i Hrvatskog narodnog kazališta Split, “Kraljica lopte” vraća se publici kao dio programa u čast Svetog Duje – Sudamje.

Ova opereta posvećena Hajduku kroz desetljeća je ostala jedinstven primjer ispreplitanja umjetnosti i nogometne strasti, po čemu se izdvaja ne samo u domaćem, nego i u svjetskom kontekstu. Priča o klubu i gradu, koja traje gotovo stoljeće, tako će ponovno biti ispričana na mjestu gdje je sve počelo.

Izvedba 10. svibnja na Starom placu

Publika će "Kraljicu lopte" moći pogledati na Starom placu u subotu, 10. svibnja 2026. godine, s početkom u 20:30 sati. Organizatori pozivaju sve ljubitelje Hajduka, kazališta i splitske baštine da budu dio večeri koja spaja emociju, tradiciju i povijest.

Ulaznice za predstavu dostupne su online, a mogu se kupiti putem poveznice: https://www.upad.hr/events/predstava-kraljica-lopte-u-splitu