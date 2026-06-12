Ovo je prosječna plaća u Zagrebu. Je li vaša ovolika?

Prosječna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama na području Zagreba nastavila je rasti i u ožujku ove godine. Prema najnovijim podacima gradskog statističkog ureda, prosječna mjesečna neto isplata iznosila je 1790 eura, što predstavlja povećanje od 2,1 posto u odnosu na veljaču te 6,7 posto više nego u istom mjesecu prošle godine.

Podaci pokazuju da je medijalna neto plaća u glavnom gradu iznosila 1497 eura. Drugim riječima, polovica zaposlenih primala je manje od tog iznosa, dok je druga polovica ostvarivala veća mjesečna primanja.

Financijski sektor i dalje prednjači

Najviše prosječne plaće i dalje su zabilježene u financijskom sektoru. Zaposleni u financijskim uslužnim djelatnostima, izuzev osiguranja i mirovinskih fondova, u ožujku su u prosjeku primili 2535 eura neto, što ih svrstava na vrh ljestvice najplaćenijih djelatnosti u Zagrebu.

S druge strane, najniža prosječna neto primanja zabilježena su u proizvodnji odjeće, gdje je prosječna plaća iznosila 1021 euro.

Zagreb i dalje iznad državnog prosjeka

Usporedba s nacionalnim podacima pokazuje da su plaće u Zagrebu osjetno više od hrvatskog prosjeka. Naime, prosječna neto plaća na razini Hrvatske u ožujku je iznosila 1555 eura, što znači da su Zagrepčani u prosjeku zarađivali 235 eura više.

Rast je zabilježen i kod bruto plaća. Prosječna bruto mjesečna plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Zagrebu tijekom ožujka dosegnula je 2584 eura. To je povećanje od 2,3 posto u odnosu na veljaču te 7,2 posto više nego godinu ranije.

Podaci potvrđuju nastavak trenda rasta plaća u glavnom gradu, pri čemu Zagreb i dalje zadržava poziciju grada s primanjima iznad hrvatskog prosjeka.