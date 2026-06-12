ANKETA Hoćete li večeras navijati za BiH protiv Kanade?

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović objavila je poruku podrške nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine uoči večerašnje utakmice protiv Kanade na Svjetskom prvenstvu.

"Večeras navijam za Zmajeve"

Sve je objavila bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je na društvenim mrežama poručila da večeras navija za Zmajeve "iz susjedstva, prijateljstva i, priznajem, s puno simpatija".

"Bosna i Hercegovina, naša susjedna i prijateljska zemlja, druga domovina hrvatskoga naroda, večeras igra na najvećoj nogometnoj pozornici svijeta", napisala je Grabar-Kitarović. Dodala je kako je riječ o velikom trenutku za građane Bosne i Hercegovine, ali i za sve one koji znaju da se za susjede navija svim srcem. "To je velik trenutak za sve građane Bosne i Hercegovine, a i za sve nas koji znamo da se za susjede navija svim srcem, osim možda kada igraju protiv nas", poručila je bivša predsjednica.

Grabar-Kitarović je na kraju Zmajevima poželjela sreću, hrabrost i borbenu igru, a nije zaboravila ni Kanadu.

"Zato večeras: sretno Zmajevi! Igrajte hrabro, ponosno i borbeno. A i meni dragoj Kanadi želim dobru utakmicu, ali, iskreno, neka večeras malo manje podsjećaju na sportsku silu, a malo više na zemlju koja tek uči kako je igrati protiv Zmajeva", objavila je Kolinda Grabar-Kitarović.

S kim BiH igra u grupnoj fazi?

Bosna i Hercegovina nastupa u skupini B, a protivnici Zmajeva su Kanada, Švicarska i Katar.

Raspored utakmica BiH u grupnoj fazi:

lipnja: Bosna i Hercegovina – Kanada, Toronto, 21:00 lipnja: Bosna i Hercegovina – Švicarska, Inglewood, 21:00 lipnja: Bosna i Hercegovina – Katar, Seattle, 21:00

Večerašnji dvoboj protiv Kanade tako je prva utakmica BiH u skupini, a navijači Zmajeva nadaju se velikom početku i važnim bodovima na startu natjecanja.

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