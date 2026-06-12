Dijelovi Splita ostaju bez struje

Zbog planiranih radova, u ponedjeljak, 15. lipnja, na nekoliko lokacija u Splitu i Trolokvama doći će do privremenih prekida u opskrbi električnom energijom.

Zamjena mjernih uređaja u Splitu

U Splitu će se radovi izvoditi zbog zamjene mjernih uređaja, a očekivano trajanje prekida je od 8:30 do 12:30 sati.

Bez električne energije u tom razdoblju bit će korisnici na adresama: Getaldićeva 13 i Mažuranićevo šetalište 8B i 8C

Radovi na mreži u Trolokvama

Prekid opskrbe električnom energijom očekuje se i u mjestu Trolokve, na adresi Put Škorića 2. Ondje će se izvoditi radovi na niskonaponskoj mreži, a očekivano trajanje radova je od 9:30 do 13:00 sati.

Riječ je o planiranim radovima, a korisnike se moli za strpljenje i razumijevanje do njihova završetka.