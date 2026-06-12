Potresna dojava iz Splita: "Uletjela nam je u traku iz suprotnog smjera, izbjegli smo smrt u zadnji trenutak"

Prava drama odigrala se večeras na splitskoj Kopilici, u blizini benzinske postaje, gdje je, prema dojavi čitatelja, ženska osoba automobilom vozila u suprotnom smjeru i izazvala iznimno opasnu situaciju u prometu.

Kako nam javlja čitatelj, sve se dogodilo oko 19:45 sati, dok se s društvom vozio prema Poljudu.

"Vozili smo normalno prema Poljudu, kod pumpe na Kopilici, kada je u našu traku iz suprotnog smjera uletjela ženska osoba. Vozila je velikom brzinom, sigurno oko 100 kilometara na sat, direktno prema nama", ispričao nam je uznemireni čitatelj.

Situacija je bila iznimno ozbiljna

Prema njegovim riječima, sudar su izbjegli u posljednjem trenutku.

"Morali smo ući u suprotan smjer da izbjegnemo frontalni sudar. Izbjegli smo smrt u zadnji trenutak", dodaje čitatelj.

Za sada nije poznato je li o ovom događaju obaviještena policija, kao ni jesu li okolnosti ove opasne vožnje službeno potvrđene. No, prema tvrdnjama čitatelja, situacija je bila iznimno ozbiljna i mogla je završiti tragično.

Ovaj slučaj još je jedno upozorenje koliko trenutak nepažnje, pogrešna procjena ili opasna vožnja mogu ugroziti živote svih sudionika u prometu.