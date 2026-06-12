Ivan (kojeg trenutno gledate u dresu BiH) je sutra trebao imati pir u Hercegovini. Zeznulo ga prvenstvo

Među Zmajevima koji večeras igraju protiv Kanade večeras je u prvom sastavu i Ivan Bašić, jedan od glavnih odgovornih za vodstvo Bosne i Hercegovine. Bašić je ubacio iz kornera, Kolašinac prebacio glavom, a golman Kanade je zaplivao u nepoznatom pravcu. Lopta je stigla do Lukića koji glavom pogađa za 1:0 i delirij bosanskohercegovačkih navijača.

Ivan Bašić danas igra utakmicu života umjesto da se priprema za vlastiti pir u Hercegovini koji je bio zakazan za sutra.

No, sutra bi Bašić umjesto novca od jabuke mogao brojati čestitke u inboksu. Hercegovci s kojima smo pričali u šali nam kažu: "Ako će se netko ženit', sutra je u Bagušića slobodna sala".

Što se dogodilo?

Ivan Bašić i njegova djevojka veliki su pir bili zakazali za blagdan sv. Ante, subotu, 13.6.2026. godine. Po starom hercegovačkom običaju, pir je odavno zakazan. No, Bašiću je planove pokvarilo Svjetsko prvenstvo na kojemu upravo igra, što je rijetko tko očekivao.

Stoga je pir održan 11.5. ove godine, ponedjeljkom. No, kako doznajemo, sve je ipak išlo po planu i Bašić je na Svjetsko prvenstvo otišao kao oženjen čovjek.

Tako će ovu godinu on i supruga pamtiti po tome što su se zbog Svjetskog prvenstva oženili ponedjeljkom, mjesec dana prije zakazanog pira.

Fotografije je objavio portal posusje.info.

Tko je Ivan Bašić?

Ivan Bašić danas je jedno od najprepoznatljivijih imena nove generacije nogometaša Bosne i Hercegovine. Rođen je 30. travnja 2002. u Imotskom, nogometno je stasao u Posušju, a puni razvoj doživio je u mostarskom Zrinjskom, gdje se nametnuo kao jedan od najperspektivnijih veznjaka u domaćem prvenstvu. Nakon osvajanja naslova prvaka BiH sa Zrinjskim karijeru je nastavio u ruskom Orenburgu, a od prošle godine član je kazahstanskog velikana Astane.

Lijevonogi veznjak poznat je po borbenosti, velikom radijusu kretanja i kvalitetnoj igri u oba smjera, zbog čega je posljednjih godina postao važan dio reprezentacije Bosne i Hercegovine. Prošao je sve mlađe selekcije, bio i kapetan U-21 reprezentacije, a za seniorsku vrstu debitirao je krajem 2023. godine.

Danas redovito dobiva pozive izbornika Sergeja Barbareza te se smatra jednim od igrača na kojima reprezentacija gradi budućnost. U dresu Astane nastupa na europskoj sceni i u domaćem prvenstvu, a sa samo 24 godine iza sebe već ima bogato međunarodno iskustvo i status standardnog reprezentativca Bosne i Hercegovine.

Bašić je prošao sve mlađe reprezentativne selekcije Bosne i Hercegovine, a kao kapetan predvodio je i mladu reprezentaciju. Prvi poziv u seniorsku vrstu dobio je 2023. godine, dok je debi upisao u studenome iste godine protiv Slovačke. Od tada se profilirao kao jedan od važnijih igrača veznog reda reprezentacije, a izbornik Sergej Barbarez redovito mu ukazuje povjerenje. Danas je standardni reprezentativac BiH i jedan od igrača na kojima se gradi budućnost nacionalne momčadi.

Bašić nije jedini Hercegovac i Hrvat iz BiH koji posljednjih godina nosi dres reprezentacije Bosne i Hercegovine. Reprezentacija pod vodstvom Sergeja Barbareza oslanja se na niz igrača koji dolaze upravo iz hercegovačkih sredina, a među nositeljima igre su vratar Nikola Vasilj iz Ljubuškog, stoper Nikola Katić te veznjak Ivan Šunjić. Važnu ulogu ima i Livnjak Petar Sučić, jedan od najperspektivnijih igrača svoje generacije, dok se u širem kadru nalaze vratar Rijeke Martin Zlomislić iz Čitluka i njegov klupski suigrač Stjepan Radeljić iz Neuma. Priliku u reprezentativnom dresu posljednjih je godina dobivao i Čapljinac Luka Menalo.

Nije stoga slučajno da se Hercegovina često naziva jednim od najvažnijih rasadnika nogometnih talenata u Bosni i Hercegovini. Klubovi poput Zrinjskog, Posušja i Širokog Brijega desetljećima stvaraju igrače koji kasnije grade uspješne karijere u inozemstvu i postaju reprezentativci. U takvom društvu danas se nalazi i Bašić, koji je od dječaka iz Posušja stigao do nastupa na najvećoj nogometnoj pozornici i postao dio generacije koja sanja povijesni uspjeh Bosne i Hercegovine.

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