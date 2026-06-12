Redari upali među navijače BiH na stadionu

Uoči utakmice u Torontu između Kanade i Bosne i Hercegovine došlo je do incidenta na tribinama nakon što je veća skupina redara ušla u sektor gdje su bili smješteni navijači BiH, što je dovelo do fizičkog sukoba. Na snimkama s mjesta događaja vidi se gužva i intervencija zaštitara, dok su ostali gledatelji s nevjericom promatrali situaciju, piše SportSport.ba.

Povod sukoba navodno je uklanjanje obilježja

Točan uzrok incidenta zasad nije poznat, no neslužbeno se doznaje da je revolt navijača izazvao pokušaj redara da im oduzmu navijačka obilježja.

Situacija se nakon nekoliko minuta smirila pa je utakmica počela prema planiranomrasporedu. Nadležni se nadaju da se slične scene neće ponavljati te da će nakon početka susreta pozornost biti usmjerena isključivo na događanja na terenu.