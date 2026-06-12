Zmajevi poveli pa Kanada uspjela izvući remi

Kanada i BiH danas od su od 21 sat igrali utakmicu prvog kola u skupini B na Svjetskom prvenstvu, a obje su reprezentacije uzele po bod odigravši 1:1.

Prva je zaprijetila BiH koja je već u prvoj minuti imala slobodni udarac na 40 metara od gola, Katić je skočio, spustio za Demirovića, lopta je došla do natrčalog Memića čiji je udarac završio pokraj vratnice. U 17. je minuti Kanada imala zicer, no David je pucao ravno u vratara Vasilja. U 21. je minuti BiH došla u vodstvo: Bašić je ubacio iz kornera, Kolašinac prebacio do Lukića koji je glavom pogodio za 1:0.

U drugom je poluvremenu bilo življe i dinamičnije: u 54. je minuti Kolašinac spasio BiH kada je uspio napucati loptu u gredu i sačuvao prednost BiH. Samo minutu kasnije Demirović je bio sam ispred vratara, no zbog oklijevanja sustigao je kanadski branič i odbio loptu u korner. U 78. je minuti Larin zabio za izjednačenje Kanade: Kone je povukao i dodao Promiseu koji je iz prve proslijedio za Larina, a on je zabio za konačnih 1:1.

Kod BiH najveće je iznenađenje bilo na klupi, naime, Džeko nije ušao u igru, dok je Hajdukov branič Sigur susret također odgledao s klupe. Kanadi je, inače, ovo prvi bod na Svjetskim prvenstvima.

KANADA: Crepeau - Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar - David, Oluwaseyi

BiH: Vasilj - Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac - Bajraktarević, Bašić, Tahirović, Memić - Lukić, Demirović