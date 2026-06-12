Šuta: "Osigurano više od pet milijuna eura za sportsku infrastrukturu u Splitu"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta objavio je na društvenim mrežama kako je u prvih 12 mjeseci osigurano više od pet milijuna eura za ulaganja u sportsku infrastrukturu, ususret Europskim sveučilišnim igrama.

Kako je naveo, ulaganja će obuhvatiti više važnih sportskih lokacija u gradu. Među njima su velika dvorana i nova rekreacijska zona na Gripama, kao i bazeni na Poljudu i Zvončacu.

Šuta je istaknuo da se ne radi samo o pojedinačnim zahvatima, već i o širem planu obnove sportske infrastrukture. Prema njegovim riječima, Gripe idu u cjelovitu obnovu, dok je u pripremi i projekt rekonstrukcije atletskog stadiona na Brodarici.

Najavljena ulaganja dio su priprema Splita za Europske sveučilišne igre, ali i nastavka ulaganja u gradske sportske sadržaje koji bi, osim sportašima, trebali koristiti i građanima.

"U prvih 12 mjeseci osigurali smo više od pet milijuna eura za sportsku infrastrukturu ususret Europskim sveučilišnim igrama", poručio je Šuta u objavi.