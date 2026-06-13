Jeste li vidjeli što Hajduk ove godine uključuje u cijenu pretplate? Možete "ekskluzivno" kupiti dres Rebića ili Krovinovića za 35 eura

Hajduk je objavio cijene sezonskih pretplata za sezonu 2026./2027., a na Poljudu se, kao i uvijek, sve brzo pretvorilo u emociju. Jedni već računaju kako će obnoviti svoje misto, drugi gledaju novi cjenik i vrte glavom, a treći se, po starom splitskom običaju, brane humorom.

Obnova pretplata kreće u ponedjeljak, 15. lipnja u 10 sati, dok prodaja novih počinje 1. srpnja. No i prije nego što je prodaja krenula, krenula je rasprava. Cijene su otišle gore, i to dovoljno da se među navijačima odmah otvori pitanje: koliko danas košta vjernost Hajduku?

Najskuplja pretplata, VIP Silver, iznosi 3.200 eura, odnosno 2.816 eura za članove. Zapad Premium stoji 780 eura, Zapad 390 eura, Istok 325 eura, dok su Sjever i Jug po 195 eura, odnosno 171,60 eura za članove. Dječja RICO pretplata za Jug iznosi 60 eura.

Navijački komentar koji je najbolje sažeo raspoloženje bio je kratak i dovoljno jasan: "Kao da igramo na Camp Nou."

Što uključuje sezonska pretplata?

No dobro, idemo vidjeti što uključuje sezonska pretplata. Dakle, prema službenoj objavi kluba, sezonska pretplata uključuje sve domaće utakmice SuperSport HNL-a na Poljudu. Uz prvenstvo, u paket ulaze i sve domaće europske utakmice koje Hajduk bude igrao u sezoni 2026./2027.

To znači kvalifikacijske utakmice UEFA Europa lige ili Konferencijske lige, eventualni play-off, a u najboljem scenariju i utakmice grupne faze. Pretplata uključuje i utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa koje se igraju na Poljudu, osim finala.

Na papiru, paket izgleda ozbiljno. Prvenstvo, Kup, Europa, isto misto na tribini i osjećaj da si dio svega od prvog kola do zadnje utakmice. Samo, navijači dobro znaju da se europske večeri ne mogu unaprijed garantirati. One se moraju izboriti na terenu.

Zato se i rodila doza sarkazma. Jer kad klub u pretplatu uključi "sve europske utakmice", navijač se odmah zapita koliko će ih stvarno biti...

Podsjetimo, Hajduk posljednju grupnu fazu nekog europskog natjecanja pamti još iz sezone 2010./2011., kada je igrao Europa ligu protiv AEK-a, Anderlechta i Zenita. Od tada je Europa za splitski klub uglavnom ostajala na razini kvalifikacijskih ljeta, velikih očekivanja i prerano ugašenih nada.

Hajduk ovim paketom ne prodaje samo ulaznicu. Prodaje i mogućnost. Mogućnost da će ljeto biti dugo, da će se europski protivnici čekati s nestrpljenjem, da će Poljud opet biti pozornica velikih utakmica, a ne samo velikih očekivanja.

Dodatne pogodnosti: Popusti, kuponi i dres za 35 eura

Hajduk je uz nove pretplate predstavio i dodatne pogodnosti. Članovi ostvaruju 12 posto popusta, juniori dodatnih 15 posto, a seniori dodatnih 10 posto. Uz to, pretplatnici dobivaju i pravo na kupnju domaćeg ili gostujućeg dresa iz sezone 2025./2026. po promotivnoj cijeni od 35 eura.

Ta pogodnost vrijedi do 31. srpnja 2026., odnosno do isteka zaliha.

I tu priča postaje posebno zanimljiva. Navijač koji plati skuplju pretplatu može se, barem simbolično ("ekskluzivno"), počastiti dresom, recimo, Filipa Krovinovića za 35 eura. Hajduk na njega više ne računa, ali ako želite, moći ćete kupiti njegov prošlogodišnji dres po ultra povoljnoj cijeni. Isto vrijedi i za, recimo, Antu Rebića, koji više neće igrati za Hajduk, ali će njegov dres također biti dostupan za 35 eura. Divno i zaista "ekskluzivno".

Klub je najavio i pravilo koje će biti važno za budućnost. Pretplatnici će pravo prvenstva pri obnovi za sezonu 2027./2028. ostvariti ako evidentiraju prisutnost na najmanje 70 posto utakmica uključenih u pretplatu.

Prisutnost se može evidentirati dolaskom na stadion ili ustupanjem mjesta putem opcije "Sidi na moje misto".

Ideja je jasna: ako već imaš pretplatu, klub želi da tvoje mjesto ne zjapi prazno. Ako ne možeš doći, prepusti ga nekome tko može. U teoriji, to je pošteno. U praksi, navijači će i ovu odluku gledati kroz širu sliku — veće cijene, veća očekivanja i sve veći osjećaj da se od njih traži sve više.

Ljubav se ne mijenja, ali cijena da

Hajduk svoju kampanju prati porukom: "I ove sezone, kao i uvijek, opet biram Hajduk i ovu ljubav istu."

Lijepa je to rečenica. Pogađa ono što navijači osjećaju desetljećima. Hajduk se ne bira kao običan klub. Hajduk se naslijedi, zavoli, istrpi, opsuje, obrani i opet izabere. Ali ove sezone mnogi će toj rečenici dodati svoj nastavak: "Ljubav je ista, samo je cijena veća."