Hajduk podigao cijene pretplata, navijači: "Kao da igramo na Camp Nou"

Hajduk je ove godine drastično podigao cijene sezonskih pretplata, a objava novog cjenika za sezonu 2026./2027. odmah je izazvala brojne reakcije navijača na društvenim mrežama. Mnogi su zbog poskupljenja komentirali Hajdukovu objavu, a posebno ih je zasmetala činjenica da cijene idu gore u trenutku kada se od kluba i dalje čeka ozbiljniji rezultatski iskorak.

Iako klub ističe kako pretplate uključuju domaće utakmice SuperSport HNL-a, Kup Hrvatske te sve europske utakmice koje se budu igrale na Poljudu, upravo su cijene i formulacija o europskim utakmicama postale glavna meta kritika i sarkastičnih komentara.

Obnova pretplata za postojeće pretplatnike počinje u ponedjeljak, 15. lipnja, dok prodaja novih sezonskih pretplata kreće 1. srpnja.

"Sve europske utakmice?" Navijači se uhvatili baš za tu rečenicu

Najviše komentara izazvala je formulacija da pretplata uključuje sve europske utakmice na Poljudu. Mnogi navijači odmah su se ironično zapitali koliko će ih Hajduk uopće odigrati.

"Uključuje sve europske utakmice na Poljudu?", pita se jedan navijač, dok drugi dodaje: "Oćete reći, obje utakmice?"

U istom tonu nastavili su se i ostali komentari: "Sve europske utakmice? Koliko će ih bit ove godine, čak dvije...", "Kojih europskih? One dvije koje igramo svake godine" i "Zato što ih neće biti puno svakako."

Cijene otišle gore, strpljenje navijača prema dolje

Prema novom cjeniku, VIP Silver pretplata iznosi 3.200 eura, odnosno 2.816 eura za članove. Zapad Premium stoji 780 eura, odnosno 686,40 eura za članove, dok Istok iznosi 325 eura, odnosno 286 eura za članove.

Sjever i Jug ostaju najpovoljnije tribine s cijenom od 195 eura, odnosno 171,60 eura za članove, dok RICO dječja pretplata za Jug iznosi 60 eura. No, dio navijača smatra da poskupljenje ne prati rezultat na terenu. "Cijena pretplata vam je dobra. Ona valjda prati rezultate", ironično je poručio jedan komentator.

Među komentarima se može iščitati i umor dijela navijača koji smatraju da su godinama davali podršku bez rezultatskog iskoraka koji očekuju.

"Hvala, ne bih. Dosta je bilo 20 godina", napisao je jedan navijač. Drugi je poručio da će ove godine pažljivije birati gdje troši novac: "Lijep dizajn, Hajduku puno sreće, ali ostatak ove godine i iduću biram gdje ću pare dati, a vama sigurno neću."

Bilo je i onih koji su pozvali na bojkot dok se, kako navode, u klubu ne pokaže veća odgovornost za stanje momčadi, rezultata i upravljanja.

Rebić, Europa i skupe pretplate: navijački sarkazam ne prestaje

Dio komentara dotaknuo se i Ante Rebića. "Obnovite vi Rebićev ugovor", napisao je jedan navijač, dok je drugi dodao: "Reka bi jedan, obnovit ćemo je ka Rebiću ugovor."

Navijači su se šalili i na račun europskog dijela pretplate, pa se u komentarima moglo pročitati: "Sve dvije?!" i "Sve europske utakmice, inače bit će ih puno."

Jedan od komentara možda najbolje sažima raspoloženje dijela navijača nakon objave novog cjenika: "Svaki dan u svakom pogledu sve više napredujemo unazad."

Hajduk i ove sezone računa na tradicionalno snažnu podršku s tribina, a Poljud je posljednjih godina redovito među najposjećenijim stadionima u regiji. No, nova poskupljenja otvorila su pitanje koliko će navijači biti spremni plaćati više ako zauzvrat ne dobiju ono što najviše traže – rezultat.

Pretplate uključuju više natjecanja, popuste za članove te dodatne pogodnosti, ali prve reakcije jasno pokazuju da dio navijača više ne gleda samo što piše u paketu, nego i što Hajduk stvarno isporučuje na terenu.

A sudeći po komentarima, rečenica o "svim europskim utakmicama" još će se neko vrijeme vrtjeti društvenim mrežama.