Stotinjak volontera čistilo Žaborić: Iz mora izvukli gume, akumulatore, bojlere i vanbrodske motore

U Žaboriću je u subotu, 6. lipnja 2026. godine, održana druga po redu eko akcija "Vala Studena 2026.", koja je okupila oko stotinu volontera u zajedničkoj brizi za čišće more, obalu i okoliš.

Akciju je organizirala Udruga Za Žaborić, u suorganizaciji s Udrugom podvodnih aktivnosti Rostrum Split, a održana je povodom Svjetskog dana mora i oceana. Još jednom je potvrđeno kako očuvanje prirodnih ljepota Žaborića nije samo zadaća pojedinaca, nego zajednička odgovornost cijele lokalne zajednice.

U akciji sudjelovali ronioci, učenici, mještani i turisti

U čišćenju podmorja sudjelovalo je 15 ronilaca UPA Rostrum Split, dok su kopneni dio obale uređivali članovi Udruge Za Žaborić, oko 40 učenika Gimnazije Antuna Vrančića s profesoricama te brojni drugi volonteri.

Organizatore je posebno razveselilo što su se akciji samoinicijativno pridružili i mještani, stanovnici okolnih mjesta, ali i turisti, prepoznavši važnost očuvanja prirodnih ljepota ovoga mjesta.

Iz mora i obalnog pojasa uklonjen opasan otpad

Tijekom akcije iz podmorja i obalnog pojasa prikupljene su značajne količine otpada. Među pronađenim predmetima bile su automobilske gume, vrše, konopi, akumulatori, bojleri, vanbrodski motori te drugi glomazni i raznovrsni otpad.

Riječ je o otpadu koji predstavlja ozbiljnu prijetnju morskom ekosustavu, ali i sigurnosti kupača, osobito uoči ljetne sezone.

Iz Udruge Za Žaborić izrazili su zadovoljstvo velikim odazivom i uspješno provedenom akcijom.

"Iznimno smo ponosni što smo uspješno proveli drugu eko akciju "Vala Studena 2026." i što iz godine u godinu okupljamo sve veći broj ljudi kojima je stalo do očuvanja našeg mora i obale. Posebno nas veseli što su se akciji pridružili brojni učenici, mještani i turisti, čime se potvrđuje da svijest o važnosti zaštite okoliša raste. Vjerujemo da će ova inicijativa postati dugogodišnja tradicija Žaborića te nastaviti povezivati zajednicu oko zajedničkog cilja – očuvanja prirodnih ljepota našega mjesta za buduće generacije", poručili su iz Udruge Za Žaborić.

Organizatori zahvalili svima koji su pomogli

Organizatori su zahvalili svim sudionicima akcije, članovima Udruge Za Žaborić, roniocima UPA Rostrum Split, učenicima i djelatnicima Gimnazije Antuna Vrančića, mještanima, stanovnicima okolnih mjesta i turistima koji su svojim angažmanom pridonijeli uspješnoj provedbi ove hvalevrijedne inicijative.

Posebnu zahvalu uputili su i sponzorima te partnerima koji su podržali organizaciju i provedbu akcije: Wienerberger d.o.o. Hrvatska, Gradski parking d.o.o. Šibenik, EUROHERC osiguranje d.d., Turistička zajednica Grada Šibenika, Carrara d.o.o. Zadar, Adriatic osiguranje d.d., Maris Oasis d.o.o., BAUMIT d.o.o., Grad Šibenik te Zeleni grad Šibenik d.o.o.

Cilj je da akcija postane tradicija Žaborića

Nakon uspješno provedene eko akcije "Vala Studena 2026.", Udruga Za Žaborić nastavit će s aktivnostima usmjerenima na zaštitu okoliša, očuvanje prirodne baštine i jačanje zajedništva u lokalnoj zajednici.

Cilj je da ova inicijativa postane trajna i prepoznatljiva tradicija Žaborića te primjer kako zajedničko djelovanje može donijeti konkretne pozitivne promjene u lokalnoj zajednici.