Grom udario u kuću u Dalmaciji, zapalila se

Tijekom nevremena koje je danas zahvatilo dolinu Neretve, u Zagrebačkoj ulici u Metkoviću došlo je do požara na obiteljskoj kući nakon udara groma.

Prema dostupnim informacijama, grom je udario u objekt, nakon čega je izbio požar. Na teren su odmah upućeni vatrogasci koji su intervenirali i stavili požar pod kontrolu.

Zasad nema informacija o ozlijeđenim osobama, a materijalna šteta bit će poznata nakon očevida.

Podsjetimo, veći dio juga Hrvatske tijekom dana zahvatilo je nestabilno vrijeme praćeno grmljavinom, jakom kišom i električnim pražnjenjima. Meteorolozi su i ranije upozoravali na mogućnost lokalno izraženijih nevremena.