Barbir žestoko udario po HDZ-u: "Otpustite 10.000 ljudi"

Nezavisni saborski zastupnik s liste Centra Damir Barbir oštro je kritizirao Vladu zbog inflacije i državne potrošnje, poručivši kako se problem ne može rješavati novim troškovima, nego rezanjem onoga što naziva "izmišljenim radnim mjestima" u javnom sektoru.

"Inflacija nije dobar trend"

Barbir se osvrnuo na tvrdnje ministra Tomislava Ćorića da je inflacija u dobrom trendu, iako je, prema njegovim riječima, na razini od 5,2 posto. Takvu ocjenu usporedio je sa sportskom situacijom u kojoj bi netko nakon teških poraza tvrdio da rezultat ipak ide u dobrom smjeru.

Treba li država podijeliti 10.000 otkaza za radna mjesta o kojima govori Damir Barbir? Da

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Za rast cijena Barbir je izravno prozvao HDZ, tvrdeći da vlast uoči izbora dijeli novac bez jasnih kriterija, a da račun za takvu politiku kasnije plaćaju svi građani. Kao rješenje Barbir vidi smanjenje državne potrošnje. Prema njegovu prijedlogu, država bi trebala otpustiti 10.000 ljudi koji, kako tvrdi, rade na nepotrebnim i politički stvorenim pozicijama u javnom sektoru.

Naglasio je da se ne radi o liječnicima, medicinskom osoblju, učiteljima i sličnim zanimanjima, kojima bi se, po njemu, plaće trebale povećati. Barbir cilja na, kako kaže, stranački uhljebljena mjesta poput raznih zamjenika, pomoćnika i savjetnika.

"Oslobodilo bi se 500 milijuna eura"

Barbir tvrdi da bi se takvim rezom uštedjelo oko 500 milijuna eura. Prema njegovoj računici, to bi značilo oko 520 eura godišnje više za svaku obitelj ili oko 500 eura za svakog umirovljenika.