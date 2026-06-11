Stiže velika promjena u kafićima

Otvorite je, istresete, zgužvate i bacite. Vrećica šećera uz kavu stara je navika od koje se opraštamo u kolovozu.

"Mislim da je više pitanje kako će narod reagirati na to pošto su naši neskloni toliko promjenama i tvrdi, hajmo to tako reći", poručuje Sarah Puškaš iz Samobora za Dnevnik Nove TV.

Nova europska uredba zabranit će jednokratnu ambalažu u ugostiteljstvu - vrećice šećera, paketići kečapa, džema i meda više neće smjeti biti na stolovima. No, što s higijenom?

"Isto tako, naravno da ćemo se svi truditi održavati te neke higijenske standarde, ali naravno da su gosti već naviknuti na tu mjeru šećera. Naravno da će biti ljudi koji će vjerojatno uzeti taj šećer pa ga promiješati pa možda vratiti žličicu. S higijenske strane mislim da ipak su vrećice neki standard na koji smo navikli", smatra ugostiteljica Matilda Labaš Purić.

"Druga je stvar gdje će ljudi iz različitih situacija doći sjesti na kavu i primat tu soljenku, sećernicu koju će svi koristiti, pa sad došli s toaleta, ruke jesu oprali, nisu? Meni je to vrlo neobična mjera", kaže ugostitelj Hrvoje Lindić.

Pravila koja se uvode imaju jasan cilj - smanjiti golemu količinu vrećica koje svaki dan završe u kontejnerima diljem Europe.

"Količina otpada koja nastaje upotrebom upravo ovih proizvoda nesrazmjerno je velika u odnosu na ukupnu količinu otpada koju odbacujemo i upravo zbog toga se išlo u ovu uredbu, pojasnila je eurozastupnica Biljana Borzan.

Iznimke za jednokratna pakiranja vrijede tamo gdje higijena ne trpi kompromise, poput bolnica, lječilišta i domova za starije. A uz to, bit će dopuštena i uz obroke za ponijeti. Dakle, za van - može.

"Bit će nam lakše iskreno jer onda možemo staviti koliko god hoćemo, nećemo trebati uzimati dvije, tri vrećice ako možemo staviti sami koliko želimo", smatra Adrijana iz Samobora.

Za prilagodbu novostima ipak ima vremena jer uredba u potpunosti stupa na snagu 2030. godine.

Sve o novoj uredbi pogledajte u prilogu novinara Dnevnika Nove TV Roka Kalafatića.